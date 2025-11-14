La partita di Dublino tra Irlanda e Portogallo è stata caratterizzata dalla sconfitta a sorpresa dei lusitani. Una prestazione negativa che ha scatenato anche il nervosismo di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse col numero 7 infatti non ha concluso l’incontro, andando sotto la doccia anzitempo.

Il match di Cristiano Ronaldo all’Aviva Stadium di Dublino è durato un’ora. Il fuoriclasse portoghese si è fatto espellere a causa di una gomitata ad un avversario a palla lontana. Un gesto di nervosismo dovuto alla difficile serata sua e dei suoi compagni che, forse, speravano di chiudere il discorso qualificazione in Irlanda. Ma così non è stato.

Una decisione quella presa dall’arbitro, maturata dopo aver rivisto al Var l’episodio. Di fatto il momento del rosso comminato a Cristiano Ronaldo ha chiuso l’incontro, condizionando il finale della gara.

La sconfitta del Portogallo di Cristian Ronaldo

Sul piano sportivo, la notizia più clamorosa è la caduta del Portogallo, superato 2-0 dall’Irlanda in una sfida che riapre completamente il discorso qualificazione nel gruppo F. A sorpresa, i padroni di casa hanno capitalizzato al massimo la sfida con la doppietta di Troy Parrott. La gara è diventata ancora più complicata per la squadra portoghese quando, dopo l’episodio che visto suo malgrado protagonista Cristiano Ronaldo, è rimasta in inferiorità numerica. Un gomitata sulla schiena di un avversario al 60’, rivista al VAR e sanzionata con l’espulsione, la prima del campione con la maglia della nazionale.

L’uscita dal campo di Cristiano Ronaldo

Al momento dell’uscita dal campo, il pubblico dell’Aviva Stadium non ha risparmiato scherno e fischi nei confronti di CR7. Il fuoriclasse dell’Al-Nassr ha risposto con il gesto del pianto, provocando l’ulteriore risposta del pubblico irlandese.

L’episodio costerà carissimo a Cristiano Ronaldo che incorrerà un una squalifica di almeno una giornata. Questo significa che non potrà aiutare i compagni a chiudere il discorso qualificazione diretta al Mondiale nel gruppo F.

Portogallo, qualificazione rimandata

Per i lusitani manca solamente un punto per avere la certezza della qualificazione al Mondiale 2026. Tuttavia, questa certezza dovrà arrivare necessariamente dall’ultima gara, la prossima. Infatti, la Nazionale di Cristiano Ronaldo ha solamente 2 punti di vantaggio sull’Ungheria nel girone: 10 punti contro 8. Dietro di loro, a creare ancora più suspense c’è proprio l’Irlanda con 7 punti.

Motivo per cui servirà una vittoria nell’ultima giornata per assicurarsi un biglietto per Stati Uniti, Messico e Canada. Nell’ultimo turno delle qualificazioni il Portogallo dovrà giocarsi l’ultima fiche all’Armenia. E la vittoria dovrà arrivare anche senza la presenza del suo totem e capitano col numero 7.