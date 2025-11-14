Finale senza Sinner, è stato appena annunciato: tennis senza parole

La vittoria su Zverev non è bastata a rincuorare i tifosi di Sinner. La strada verso la finale è ardua e le ultime dichiarazioni hanno lasciato il segno.

Il percorso di Jannik Sinner alle ATP Finals sta confermando, ancora una volta, perché il 2025 verrà ricordato come uno degli anni più straordinari della sua carriera. Sull’ indoor, il numero uno d’Italia, e tra i più forti al mondo, ha costruito un rendimento ormai quasi automatico: qualità, lucidità e una capacità di gestire i momenti chiave che appartengono solo ai predestinati. Dopo il successo inaugurale contro Felix Auger-Aliassime, battuto nettamente proprio come nell’incrocio più recente al Masters 1000 di Parigi, il rosso di San Candido ha concesso il bis contro Alexander Zverev, chiudendo la pratica con un turno di anticipo e conquistando la semifinale con una naturalezza che ha impressionato tifosi e addetti ai lavori.

La sfida con il tedesco non è stata impeccabile: qualche sbavatura, più di un passaggio a vuoto, qualche esitazione inusuale nei momenti in cui Zverev alzava il ritmo. Ma anche nelle imperfezioni, Sinner ha confermato di avere un livello superiore, mostrando una padronanza del servizio e dei colpi di inizio scambio difficile da contenere. Eppure, mentre Torino lo acclama e l’Inalpi Arena si trasforma in una bolgia a ogni punto, il suo nome continua a fare rumore anche fuori dal campo. Il forfait annunciato in Coppa Davis ha infatti lasciato strascichi pesanti. Una scelta comprensibile per gestione fisica e calendario, ma che ha inevitabilmente diviso l’opinione pubblica, alimentando un dibattito che si è riacceso nelle ultime ore anche per via delle discussioni sulla possibile sostituzione dell’azzurro nella spedizione di Filippo Volandri.

Coppa Davis, Sonego sicuro: “Siamo forti anche senza Sinner”

Nel pieno della tempesta mediatica legata alla scelta di Jannik Sinner, un altro protagonista del tennis italiano ha catturato la scena: Lorenzo Sonego. Il torinese, intercettato proprio a Torino, è indicato come il primo nome sulla lista nel caso in cui Lorenzo Musetti dovesse rinunciare alla Coppa Davis dopo le ATP Finals. Le sue parole offrono una fotografia chiara del momento: “Al momento non ho sentito nulla. Sto cercando di allenarmi per tenermi pronto nel caso squillasse il telefono. Sto bene, arrivo da una serie di partite molto positiva. L’obiettivo è solo farmi trovare pronto se dovessi servire in Nazionale”.

Alla domanda su cosa porterebbe alla squadra, il piemontese ha risposto: “A parte il mio tennis e il massimo impegno, la mia allegria, la grinta quando c’è da lottare, la voglia di fare spogliatoio, un po’ di musica”. Poi è arrivato inevitabile il commento sull’assenza di Sinner, una mancanza che pesa ma che non spaventa chi conosce la forza del gruppo: “Jannik è un giocatore fortissimo e averlo in squadra fa la differenza. Però c’è tanto valore nella nostra rosa. Da Musetti che è un top 10 a Cobolli che ha fatto una grande stagione, poi il doppio. E non dimentico Berrettini che è un uomo squadra… C’è una bella concorrenza”.