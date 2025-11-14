Christian Pulisic è una delle chiavi del Milan di Massimiliano Allegri. Lo statunitense sarà l’elemento di raccordo tra centrocampo e attacco, ma soprattutto sarà un elemento fondamentale per accelerare la manovra offensiva e soprattutto darle qualità. Per questo motivo il recupero a pieno regime del fantasista sarà fondamentale già a partire dal derby.

Christian Pulisic è uno degli elementi di maggiore importanza nel Milan di Massimiliano Allegri. Lo statunitense nel 3-5-2 del tecnico livornese ha avuto fin da subito uno spazio importante. La sua qualità come seconda punta tra le linee è fondamentale per dare qualità, velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

L’ex giocatore di Chelsea e Borussia Dortmund vuole tornare a prendersi presto quel posto nell’undici titolare dei rossoneri. Dopo l’infortunio che lo aveva colpito durante la sosta di ottobre. Dopo un paio di settimane è tornato a disposizione, ma non al massimo della sua condizione. Ora spera di tornare dopo la sosta di novembre per dare un grande aiuto al Milan grazie al suo talento offensivo.

Pulisic al top per il Milan

La forma fisica di Pulisic è importantissima per il Milan, ma anche per il giocatore stesso che potrebbe sfruttare al massimo le sue capacità. Peraltro, lo statunitense sente di essere nel momento migliore della sua carriera e giustamente vuole sfruttarlo al massimo. In una un’ottimista a CBS Sports, Pulisic ha detto: “Credo di essere nel mio prime. Voglio godermelo”.

Milan da Scudetto

L’ex Campione d’Europa (vincitore della Champions League nel 2021 da protagonista) è ambizioso. E con la guida di Allegri spera davvero che i rossoneri possano tornare al vertice del calcio italiano. Pulisic ha alzato l’asticella degli obiettivi ai microfoni di CBS Sports e ha dichiarato senza remore: ”Vincere lo scudetto è il nostro obiettivo”

Pulisic e l’infortunio che lo ha bloccato

Dopo un avvio di stagione molto positivo, lo statunitense si è dovuto fermare per un problema muscolare al bicipite femorale. Il suo avvio di annata era stato sfavillante con 4 gol e 2 assist nelle prime cinque giornate. Il rigore sbagliato contro la Juventus era stato un brutto presagio. E infatti con la Nazionale ha dovuto fermarsi.

Uno stop che ha bloccato Pulisic e, in parte, anche la continuità del Milan. Dopo il parziale rientro a Parma, il fantasista è pronto a rimettersi in carreggiata, dimenticando le settimane difficili: ”L’infortunio è stato frustrante anche perché aveva iniziato molto bene quest’anno. Per fortuna sono stato fuori soltanto un paio di settimane. Stare sul lettino del fisioterapista e guardare la tua squadra che si allena non è bello”.

Pulisic e l’esempio di Modric

Parlando del futuro della sua carriera, Pulisic ha dichiarato: ”Futuro? Vedo Modric che a 40 anni fa ancora prestazioni da 10 e mi chiedo come faccia! Spero di arrivare così alla sua età”. Parole che sottolineano quanto i compagni vedano in Modric una guida e anche un esempio.