Il Portogallo cade in Irlanda ma resta a un passo dalla qualificazione al Mondiale: contro l’Armenia niente scivoloni, anche senza Ronaldo espulso a Dublino per una gomitata.

Con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, l’episodio decisivo è arrivato al minuto 61. Cristiano Ronaldo e Dara O’Shea i protagonisti della burrascosa vicenda che ha portato al rosso per il capitano del Portogallo. Il centravanti e il difensore in area di rigore si stavano strattonando con il numero 7 che per divincolarsi dalla marcatura ha colpito l’avversario con una gomitata.

Il direttore di gara Glenn Nyberg ha ammonito il bomber lusitano. Dopo qualche minuto, il VAR lo ha richiamato per una revisione: il video ha cambiato il colore del cartellino con CR7 che ha preso la via degli spogliatoi sotto gli sfottò dei tifosi irlandesi che hanno preso di mira il 5 volte Pallone d’Oro.

Espulsione storica e rischio Mondiale per Ronaldo

L’espulsione di Dublino è la prima ricevuta da Cristiano Ronaldo con la sua nazionale dopo 226 presenze: la stella portoghese non era mai stato cacciato fuori dal rettangolo di gioco, nonostante i 12 rossi collezionati in carriera. Tutti con i club. Un gesto che potrebbe avere delle ripercussioni importanti anche in vista del Mondiale. Considerando il duro regolamento della FIFA, il numero 7 rischia minimo due giornate di stop e certamente, salterà l’ultimo match di qualificazioni contro l’Armenia.

Potrebbe esserci anche una sanzione più severa con la Commissione disciplinare che deciderà la presenza o meno di Ronaldo nelle prime sfide del Mondiale. Serata da dimenticare per il campione di Madeira e per la sua nazionale.

226 – In his 226th senior international appearance for Portugal, Cristiano Ronaldo has been red carded for the very first time. Mist. pic.twitter.com/VCgibTPK08 — OptaJoe (@OptaJoe) November 13, 2025

L’intervento del Ct Martinez

Nel post partita, il commissario tecnico Roberto Martinez ha ‘minimizzato’ l’accaduto: “Ha avuto un contatto costante con i difensori, lo ha afferrato. Non c’è violenza, cerca di respingerlo. È stato sfortunato. Credo che l’angolazione delle immagini renda la situazione peggiore di quanto sia realmente accaduto. È il suo primo cartellino rosso in Nazionale, è incredibile“.

Roberto Martínez falou sobre a expulsão de Cristiano Ronaldo frente à Irlanda. Segundo o Selecionador Nacional, CR7 foi expulso devido à sua «paixão», mas considera que as imagens fazem o lance parecer pior do que realmente foi. 🇵🇹#cr7 #robertomartinez #seleçaoportugal pic.twitter.com/V3p7wugCXi — A BOLA (@abolapt) November 14, 2025

Irlanda-Portogallo: la reazione del Ct Hallgrimsson

Il commissario tecnico dell’Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ha rivelato, cosa gli ha detto Cristiano Ronaldo durante la lite seguita al cartellino rosso della stella portoghese. “Mi ha fatto i complimenti per aver fatto pressione sull’arbitro…”.