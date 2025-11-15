Assalto a Zirkzee, ci sono anche Milan e Roma: perché l’olandese vuole tornare in Italia

Milan e Roma potrebbero sfidarsi a gennaio per Joshua Zirkzee. L’ex Bologna, ora al Manchester United, vuole tornare in Italia per ritrovare continuità e gol con la prospettiva sul Mondiale.

4 presenze in Premier League e 1 in EFL Cup. La stagione di Zirkzee è iniziata a rilento e il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, non sembra vederlo tra i titolari e nemmeno nelle pedine pronte a subentrare con buona costanza. Così l’attaccante olandese, nella sessione invernale di calciomercato, potrebbe decidere di partire, optando per un ritorno in Italia. Milan e Roma, due squadre dei piani alti, hanno necessità di rimpianguare il reparto offensivo e, secondo il Corriere della Sera, hanno messo nel mirino il classe 2001.

Zirkzee, da predestinato a ‘scartato’

Zirkzee nasce il 22 maggio 2001 nell’Olanda Meridionale. La sua carriera è costellata da una gavetta molto lunga e sudata. Dopo una lunga militanza in Olanda, il 2017 è l’anno del grande salto: Zirkzee saluta l’Olanda e si trasferisce in Germania, nelle giovanili del Bayern Monaco. Lì riesce a strappare applausi da tutti i dirigenti del settore giovanile del club bavarese perché i numeri sono da predestinato: 16 gol e 9 assist in 19 presenze con l’U17; 16 gol e 4 assist in 21 presenze con l’U19.

In Italia il primo approccio è con il Parma, ma esplode con il Bologna di Motta: 12 gol e 6 assist complessivi in 37 presenze stagionali. Attira dunque le attenzioni del Manchester United e nella prima stagione con i Red Devils realizza sette reti e due assist in 49 presenze. L’arrivo di Sesko lo inserisce nella casella dei giocatori ‘scartati’.

Zirkzee, Milan e Roma ci pensano

Aver bisogno di una punta è il principio condiviso da Milan e Roma, che in questo primo scorcio di campionato navigano nelle zone alte della classifica di A (la Roma è capolista insieme all’Inter). Da un lato la truppa giallorossa, che ha la miglior difesa della massima serie italiana, ma ha realizzato appena 12 gol in 11 partite. L’infortunio di Dovbyk e il rendimento non proprio all’altezza di Ferguson hanno complicato i piani di Gasperini, che finora ha saputo difendersi alla grande, perdendo pochi punti per strada.



Il Milan, sull’altro lato, ha realizzato 17 reti, subendone 9. L’apporto di Santiago Gimenez non è quello sperato ed ecco perché, da qualche giorno, le voci di un accostamento di Zirkzee al Milan, stanno diventando sempre più insistenti.

Con il Mondiale del 2026, Zirkzee ha bisogno di tornare a giocare con continuità perché vuole essere protagonista anche con l’Olanda. Ed ecco che l’opzione migliore, per entrare nel binario della titolarità, sembra essere quella del ritorno in Serie A.