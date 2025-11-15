Giallo in F1, interviene la polizia: scenario inquietante

Due individui sconosciuti hanno fatto irruzione in un edificio appartenente a questa squadra di Formula 1. Il terrore avvolge il Circus, interviene la polizia.

La Formula 1 è uno sport per gentiluomini, seguito da un certo tipo di persone che spendono l’equivalente di un piccolo viaggio per andare a vedere una singola tappa della stagione. A differenza di altre discipline, quindi, dove l’accesso a milioni di individui rende statisticamente più probabile un problema di ordine pubblico, si tratta di uno sport relativamente sicuro, anche se non sono mancati casi estremi, negli anni.

Nel corso dei suoi anni d’oro la Formula 1 ha visto alcuni casi di crimini più o meno gravi, come il tentativo niente poco di meno che di Pablo Escobar di infiltrare un proprio pilota nel Circus o l’arresto del pilota Bernard Gachot per una aggressione ad un tassista dopo una brutta lite stradale. Casi isolati, non gravi come quello di cui stiamo per parlare.

Nelle ultime ore una famosa scuderia che con l’Italia ha un legame importante è stata oggetto di un deliberato assalto di cui non si riesce davvero a capire la ragione. Ladri? Vandali? Persone assoldate da qualcuno? Tutte domande che la polizia si sta facendo in queste ore, indagando sulla faccenda che ha dell’incredibile. Ma vediamo i dettagli del caso.

Vittima di effrazione, spavento per il team

La squadra francese Alpine che ha nelle sue file dirigenziali anche Flavio Briatore, vecchia conoscenza di noi italiani e veterano del Circus è stata oggetto di un deliberato atto criminale. La sede ufficiale del team di F1 situata a Alpine di Viry-Châtillon è stata infatti oggetto di un’effrazione questo lunedì dopo le ore 22 con danni gravi riportati alla struttura.

Secondo la stampa francese e la polizia che è subito stata avvertita dal personale di sicurezza intorno alle 22 due individui ignoti e mascherati si sarebbero introdotti rumorosamente nell’edificio, sfondando una vetrata e senza però rubare nulla. Non è chiaro se non abbiano avuto materialmente il tempo, per rubare qualcosa, o se il loro solo scopo fosse provocare danni e vandalizzare l’edificio.

La strategia messa in atto dai criminali che sarebbero andati rapidamente al piano di sopra perquisendo alcuni degli uffici fa pensare ad un caso di spionaggio industriale. Considerando che Alpine non sta conducendo la migliore stagione della sua storia ci verrebbe da chiederci il motivo di un simile atto eclatante. La polizia troverà presto le risposte, lavorando senza sosta.