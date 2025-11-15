Riccardo Calafiori ha lasciato il ritiro della nazionale italiana e dunque non sarà a disposizione del CT degli azzurri, Gennaro Gattuso, in vista della partita di domani sera a San Siro contro la Norvegia.

Ultima sfida per la Nazionale italiana che giocherà contro la Norvegia la gara di qualificazioni ai Mondiali con la prospettiva, ormai praticamente certa, di dover passare per forza di cose dai playoff di marzo 2026. Sfida in programma domani sera a San Siro. Azzurri a -3 dagli scandinavi ormai condannati al secondo posto nel gruppo I vista la differenza reti nettamente ad appannaggio di Haaland e compagni. Per ribaltarla, servirebbe una vittoria con nove gol di scarto. Missione praticamente impossibile. Non ci sarà Calafiori, costretto al forfait dopo aver lavorato a parte da lunedì.

Italia, Calafiori out per infortunio

Aveva lavorato a parte anche lunedì scorso Calafiori, che non sarà a disposizione della partita di domani contro la Norvegia e ha già lasciato il ritiro della nazionale per far ritorno a Londra, sponda Arsenal, dove proseguirà il recupero in vista dei prossimi impegni della stagione agonistica dei Gunners, primi in classifica in Premier League e desiderosi di continuare la marcia inarrestabile.

Il problema all’anca non è stato risolto e dunque Calafiori ha dato forfait. Con la sua defezione, il reparto arretrato potrò contare su Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco e Gabbia, con quest’ultimo che potrebbe anche giocare dal 1′.

Le parole di Gattuso

Sul forfait di Calafiori, si è espresso pochi minuti fa il commissario tecnico della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che arrivava qui con dei problemini, ci abbiamo provato e io l’ho ringraziato per la voglia che ha dimostrato. A noi fa bene tutto questo. Avremmo potuto fargli stringere i denti, ma non è corretto. È giusta la scelta che abbiamo fatto. Ci sono Buongiorno e Mancini, vediamo chi giocherà”.