Calhanoglu infortunato: salta Spagna-Turchia. Condizioni da valutare per il derby

Hakan Calhanoglu è andato in gol su rigore nella gara della sua Turchia contro la Bulgaria. Il regista dell’Inter, però, è uscito malconcio dalla sfida e da Milano si attendono novità sulle sue condizioni.

Hakan Calhanoglu è il perno della Nazionale della Turchia, di cui è trascinatore, capitano e numero 10. Il regista e perno del centrocampo dell’Inter è sempre uno dei migliori in campo in nerazzurro, così come nella sua Nazionale. La sua presenza è fondamentale nonostante in estate la sua permanenza in nerazzurro sia stata messa in dubbio.

Al di là di questo, nella formazione di Cristian Chivu il centrocampista ex Milan è un elemento ormai imprescindibile. E ogni suo piccolo problema desta qualche preoccupazione. A Milano attendono notizie dalla Turchia perché Calhanoglu potrebbe presto tornare in Italia, dopo che ieri nella gara contro la Bulgaria avrebbe riportato un infortunio.

La situazione della Turchia

La Turchia è matematicamente qualificata per il playoff in vista del Mondiale 2026. Calhanoglu e compagni non hanno possibilità di raggiungere la Spagna. Come l’Italia, pur essendo a -3 punti e con uno scontro diretto ancora da giocare sono lontanissimi dalla vetta, vista la differenza reti di +19 degli iberici e +5 per i turchi.

Calhanoglu protagonista in Turchia-Bulgaria

La formazione dell’est Europa, ieri, era impegnata in casa nella penultima gara del girone contro la Bulgaria. All’andata in Bulgaria la gara finì 1-6, ieri invece a Bursa il successo è stato netto ma risicato 2-0. Il regista nerazzurro ha provocato il rigore dell’1-0, poi calciato e trasformato da lui stesso. E ha messo lo zampino anche sull’autorete che ha fissato il 2-0 finale, con il cross che ha ingannato Cernev.

Infortunio al polso per Calhanoglu

Nonostante abbia giocato l’intera partita Calhanoglu ha riportato un piccolo infortunio al polso. Un problema da valutare che desta qualche preoccupazione in casa Turchia e Inter. Il capitano della Nazionale è stato, infatti escluso dalla lista dei convocati della Nazionale e presto dovrebbe fare ritorno a Milano.

Condizioni da valutare per il derby

Alla ripresa del campionato ci sarà subito un momento delicatissimo per l’Inter capolista del campionato insieme alla Roma. I nerazzurri saranno impegnati nel derby di Milano contro il Milan. Ecco perché, nonostante il polso non sia una zona delicata, c’è qualche preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Calhanoglu. L’entità del problema all’articolazione sarà da valutare nelle prossime ore, soltanto una volta che il calciatore sarà rientrato nel capoluogo lombardo. Potrebbe non essere nulla di significativo, ma la situazione resta da monitorare.