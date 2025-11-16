SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Altri sport » Federica Pellegrini non si trattiene: “Sono crollata”

Federica Pellegrini non si trattiene: “Sono crollata”

di

Non è mai facile ammetterlo, ma Federica Pellegrini non ha voluto nascondersi davanti al suo pubblico. L’annuncio ha commosso tutti i fan e ha svelato un lato nascosto della campionessa.

Federica Pellegrini, ancora oggi, è un monumento dello sport italiano. Un’icona che ha attraversato decenni di nuoto con la naturalezza con cui altri respirano, lasciando record, medaglie e imprese scolpite nella memoria collettiva. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato al centro del dibattito pubblico non per i trionfi in vasca, ma per vicende mediatiche di tutt’altro genere: dal caso Clostebol legato a Jannik Sinner, su cui si è discusso già abbastanza, fino alle chiacchiere attorno al suo rapporto con il programma televisivo Ballando con le Stelle. Situazioni che spesso hanno alimentato un dibattito sterile, dimenticando un aspetto fondamentale: dietro la campionessa, dietro la donna di immagine, c’è una madre.

Federica Pellegrini
Federica Pellegrini non si trattiene: “Sono crollata” – Sportitalia.it (screen Youtube)

Essere madre, per Federica Pellegrini, è diventato un nuovo capitolo della vita, imprevedibile e complesso quanto le finali mondiali. Una dimensione che richiede forza, equilibrio, vulnerabilità. Una dimensione che l’ha messa di fronte a fragilità che nemmeno dieci Olimpiadi potrebbero aver preparato. Il percorso della gravidanza, poi il parto, e infine quei primi mesi in cui tutto è nuovo, tutto è totalizzante, tutto è più grande di te. Nonostante la corazza da fuoriclasse, anche lei ha conosciuto un momento di crollo: un attimo in cui la pressione, le aspettative e l’invisibilità che talvolta accompagna le madri sono diventate troppo. E questo l’ha resa, agli occhi di molti, ancora più autentica. Perché Federica Pellegrini non è solo la più grande nuotatrice della storia italiana: è una donna che continua a lottare, ad imparare, a raccontarsi con onestà.

Federica Pellegrini: l’abbraccio che commuove

Se il lato sportivo e materno di Federica Pellegrini è ormai parte del patrimonio pubblico, il rapporto con Matteo Giunta rappresenta l’altra metà di un equilibrio costruito nel tempo. La loro storia, nata in piscina e cresciuta nella quotidianità, è una delle più solide del panorama sportivo italiano. Una coppia che ha affrontato insieme il peso della pressione, delle aspettative, delle luci dei riflettori.

Una coppia che ha imparato a proteggere il proprio spazio, riducendo il mondo a una cena fuori, a una notte lontani da tutto, a un piccolo angolo privato da difendere con determinazione. L’arrivo della piccola Matilde ha cambiato dinamiche e prospettive. Tra ironia, confronti, discussioni e nuove scoperte, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato quanto il diventare genitori sia una rivoluzione totale. Eppure, proprio in questo nuovo equilibrio fatto di notti insonni e emozioni amplificate, emerge un dettaglio che mostra quanto la complicità sia il cuore della loro relazione.

Federica Pellegrini
Federica Pellegrini: l’abbraccio che commuove – Sportitalia.it (screen Youtube)

Ed è qui che arriva il gesto che ha sorpreso tutti. Come raccontato a Chi dalla campionessa: “Dietro casa nostra ho fatto dipingere da Tony Gallo, un’artista che ha decorato anche la cameretta di Mati, una bambina addormentata e abbracciata a due Bulldog francesi”. E, confessa Federica Pellegrini – davanti a quel muro sono crollata. Un’illustrazione, un muro dipinto, un momento di pura tenerezza capace di scalfire anche la corazza di una campionessa immortale. Un gesto che racconta tutto: l’amore, la cura, la gratitudine, ma anche la delicatezza che spesso non si vede, ma che tiene insieme una famiglia.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×