Federica Pellegrini non si trattiene: “Sono crollata”

Non è mai facile ammetterlo, ma Federica Pellegrini non ha voluto nascondersi davanti al suo pubblico. L’annuncio ha commosso tutti i fan e ha svelato un lato nascosto della campionessa.

Federica Pellegrini, ancora oggi, è un monumento dello sport italiano. Un’icona che ha attraversato decenni di nuoto con la naturalezza con cui altri respirano, lasciando record, medaglie e imprese scolpite nella memoria collettiva. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato al centro del dibattito pubblico non per i trionfi in vasca, ma per vicende mediatiche di tutt’altro genere: dal caso Clostebol legato a Jannik Sinner, su cui si è discusso già abbastanza, fino alle chiacchiere attorno al suo rapporto con il programma televisivo Ballando con le Stelle. Situazioni che spesso hanno alimentato un dibattito sterile, dimenticando un aspetto fondamentale: dietro la campionessa, dietro la donna di immagine, c’è una madre.

Essere madre, per Federica Pellegrini, è diventato un nuovo capitolo della vita, imprevedibile e complesso quanto le finali mondiali. Una dimensione che richiede forza, equilibrio, vulnerabilità. Una dimensione che l’ha messa di fronte a fragilità che nemmeno dieci Olimpiadi potrebbero aver preparato. Il percorso della gravidanza, poi il parto, e infine quei primi mesi in cui tutto è nuovo, tutto è totalizzante, tutto è più grande di te. Nonostante la corazza da fuoriclasse, anche lei ha conosciuto un momento di crollo: un attimo in cui la pressione, le aspettative e l’invisibilità che talvolta accompagna le madri sono diventate troppo. E questo l’ha resa, agli occhi di molti, ancora più autentica. Perché Federica Pellegrini non è solo la più grande nuotatrice della storia italiana: è una donna che continua a lottare, ad imparare, a raccontarsi con onestà.

Federica Pellegrini: l’abbraccio che commuove

Se il lato sportivo e materno di Federica Pellegrini è ormai parte del patrimonio pubblico, il rapporto con Matteo Giunta rappresenta l’altra metà di un equilibrio costruito nel tempo. La loro storia, nata in piscina e cresciuta nella quotidianità, è una delle più solide del panorama sportivo italiano. Una coppia che ha affrontato insieme il peso della pressione, delle aspettative, delle luci dei riflettori.

Una coppia che ha imparato a proteggere il proprio spazio, riducendo il mondo a una cena fuori, a una notte lontani da tutto, a un piccolo angolo privato da difendere con determinazione. L’arrivo della piccola Matilde ha cambiato dinamiche e prospettive. Tra ironia, confronti, discussioni e nuove scoperte, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato quanto il diventare genitori sia una rivoluzione totale. Eppure, proprio in questo nuovo equilibrio fatto di notti insonni e emozioni amplificate, emerge un dettaglio che mostra quanto la complicità sia il cuore della loro relazione.

Ed è qui che arriva il gesto che ha sorpreso tutti. Come raccontato a Chi dalla campionessa: “Dietro casa nostra ho fatto dipingere da Tony Gallo, un’artista che ha decorato anche la cameretta di Mati, una bambina addormentata e abbracciata a due Bulldog francesi”. E, confessa Federica Pellegrini – davanti a quel muro sono crollata. Un’illustrazione, un muro dipinto, un momento di pura tenerezza capace di scalfire anche la corazza di una campionessa immortale. Un gesto che racconta tutto: l’amore, la cura, la gratitudine, ma anche la delicatezza che spesso non si vede, ma che tiene insieme una famiglia.