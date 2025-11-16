L’avventura di Neymar al Santos, finora, non è andata come sperava il fenomeno brasiliano. Nonostante la classe di “O’Ney”, la sua squadra ha faticato tantissimo in questo Brasileirao, finendo per essere anche coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Nonostante la classe immensa e le giocate che hanno incantato il pubblico anche nelle poche apparizioni stagionali, il Santos ha faticato enormemente in questo Brasileirao, scivolando pericolosamente nelle zone basse della classifica e ritrovandosi invischiato nella lotta per non retrocedere. Una situazione inattesa e amara, resa ancora più difficile dai ripetuti problemi fisici del numero 10, che hanno limitato drasticamente il suo apporto in campo.

Le difficoltà di Neymar e del Santos

Senza la continuità del suo leader tecnico e senza una struttura di squadra solida, il Peixe ha perso sicurezza, punti e fiducia, aprendo interrogativi profondi sul futuro del club e sul ruolo di Neymar in questo progetto. Il ritorno sognato come trionfale rischia così di trasformarsi in un capitolo ben più tormentato.

Col Palmeiras, una vittoria necessaria

Nella notte, il Santos doveva vincere, e alla fine ha vinto. Nel momento più delicato della stagione, con la zona retrocessione che continuava a minacciare il club a cinque giornate dalla fine del Brasileirao, il Peixe ha tirato fuori orgoglio e determinazione, superando 1-0 (con gol di Rollheiser al minuto 89) il Palmeiras in una sfida fondamentale per la propria sopravvivenza. Una partita carica di tensione visto che i rivali cittadini sono coinvolti in una dura lotta per il titolo contro il Flamengo.

I numeri di Neymar contro il Palmeiras

Nella gara contro il Palmeiras Neymar ha provato a dare il meglio di sé stesso. Il fenomeno del Peixe ha provato a trascinare i compagni con 48 passaggi, di cui 5 passaggi chiave, creando anche una grande occasione. Diversi dribbling decisivi. Alla fine, è arrivato il successo che per il momento tiene il Santos fuori dalla zona retrocessione.



Neymar è scoppiato in lacrime dopo la fine della partita, distrutto da una partita difficile dal punto di vista emotivo. Ora viene la parte più difficile: portare in porto la barca, ovvero il suo Santos alla salvezza, evitando la seconda retrocessione in tre stagioni.