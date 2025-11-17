Chieti Calcio, tragedia sfiorata: sassaiola contro il pullman. Cosa sappiamo

Episodio di cronaca scioccante avvenuto in Abruzzo, dove il pullman del Chieti Calcio (Serie D) è stato preso a sassate. Tragedia sfiorata.

Venti uomini in mezzo alla strada che cercano di bloccare il pullman, sassi in mano. In una strada secondaria, il pullman del Chieti Calcio stava tornando in Abruzzo, dopo la trasferta di Recanati che aveva visto gli abruzzesi uscire sconfitti dalle Marche. Violento agguato sulla strada, poco prima di Loreto, sulla A14.

Chieti Calcio, sassi al pullman

Le indagini della Digos sono concentrate su una frangia ultras del Chieti, che avrebbe contestato la squadra dopo una serie di sconfitte abbastanza rilevanti. Ma il clima all’interno dell’ambiente teatino non è di certo dei migliori, visto che negli scorsi giorni c’erano state alcune indiscrezioni circa mancati pagamenti societari all’indirizzo dello staff tecnico. I giocatori hanno anche scritto un comunicato ufficiale esponendosi sulla questione. La società era stata accusata di non aver mantenuto le promesse, ora c’è stato questo agguato che sarebbe potuto finire in tragedia. Il pullman, come riferisce Repubblica, è stato poi scortato fino allo stadio Angelini dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri.

Chieti, il comunicato della società