Costa troppo, Hamilton fuori dalla Ferrari: già pronto il sostituto

Ferrari non può permettersi queste figure. Nè tantomeno l’ingaggio così alto per un pilota che non sta portando risultati. Anche i colleghi pensano sia arrivato il momento dei saluti.

Salvo miracoli, la stagione in rosso di Lewis Hamilton che si è trasferito in pompa magna alla Ferrari un po’ a sorpresa lo scorso anno è quasi tutta da buttare. I numeri del pilota inglese, unico uomo oltre Michael Schumacher a portarsi ben 7 titoli a casa, non rispecchiano minimamente quanto fatto nella sua carriera con dei dati davvero terribili da accettare.

Hamilton in rosso non ha ottenuto nemmeno una vittoria o un podio con le ultime imprese simili che risalgono rispettivamente all’estate e all’autunno del 2024 in Mercedes, ha 148 punti in classifica, cosa che lo blocca al sesto posto della classifica iridata ed ha chiuso ben 2 gare senza ottenere nemmeno un punto in stagione. Numeri da rookie o da pilota di metà classifica, ad essere onesti.

Considerando l’ingaggio del pilota – stimato da molti in almeno 60 milioni di euro – per Ferrari diventa sempre più difficile giustificare la presenza di un atleta strapagato che non sta portando risultati nel team. Se il prossimo anno le prestazioni non miglioreranno, sarà la fine. Ma forse, potrebbe arrivare un divorzio anche molto prima.

Ferrari chiude le porte in faccia ad Hamilton

Ancora una volta è il commentatore ed ex driver teutonico Ralf Schumacher a criticare Ferrari per la sua decisione di mantenere in squadra Hamilton con una riflessione che è tutto meno che banale. E’ vero che il Cavallino Rampante ha già ripagato solo con gli sponsor la presenza di Hamilton nel team, ma i risultati scarseggiano. E ci sono opzioni migliori, su cui puntare.

Stando a Ralf, per Elkann non è possibile sostenere una situazione simile e giustificarla davanti ai tifosi: “Non so esattamente quanto prenda, ma penso siamo sui 60 milioni l’anno, Elkann non può più giustificarlo”, afferma l’ex pilota di Toyota. Secondo Schumacher, c’è un’alternativa migliore: “Oltre al fatto che commette molti errori, la sua velocità è discreta, ma non migliore. E poi vedo un giovane Bearman fare miracoli con la Haas. Costa solo una frazione di quanto guadagna Hamilton”.

In effetti Bearman ha già corso con Ferrari comportandosi molto bene e in Brasile, ha issato la monoposto americana che non è certo la più veloce del Circus al sesto posto. Forse, un pilota giovane e più affamato potrebbe rimpiazzare davvero Hamilton che nel frattempo, non sembra molto preoccupato dalla situazione. Con un ingaggio simile, voi lo sareste?