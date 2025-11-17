Lutto nello sport italiano: dramma tremendo

Ancora un grave lutto nello sport italiano: a dare la triste notizia, le redazioni di tutto il paese in queste ultime ore molto tristi. Cosa è successo.

In queste ore, un grave lutto ha sconvolto la comunità nazionale di uno sport molto apprezzato in Italia che soprattutto in questo periodo più freddo viene praticato da milioni di nostri compatrioti: la tragedia che lascia un vuoto immenso nei cuori degli appassionati di sport di tutto il paese è stata purtroppo comunicata da varie fonti attendibili.

Il nome dell’Associazione Italiana Cultura Sport è importante per tanti motivi, soprattutto nello sviluppo di varie discipline sportive che includono quelle della montagna come sci, sci di fondo tutti i cosiddetti sport invernali che in questo periodo molti di noi seguono, praticano e ammirano. Il merito dietro la loro grande considerazione in questo ambiente è anche legato ad una figura storica che per tanti anni ha promosso tali attività all’interno dell’AICS stessa.

Fondata nel 1962 l’AICS ha come obiettivo quello di promuovere attività ed eventi in linea con tutti i principi guida dello sport italiano e la sua nascita è stata possibile grazie a uomini che, capendo il potenziale dello sport italiano, hanno dato ognuno a suo modo un grande contributo in questo senso. Uno di loro si è purtroppo spento in queste ore.

Addio ad un fondatore storico della società

Vari canali attendibili hanno annunciato la scomparsa di Luigi Dellacasa, importante figura sportiva e politica del genovese che è una delle grandi menti dietro l’AICS e la sua stessa fondazione. Dellacasa, appassionato di sport invernali e montagna ed Alpino, è stato negli anni 60 uno dei membri fondatori dell’associazione in cui ha promosso anche gli sport invernali.

Dellacasa è stato altresì assessore e, tra i tanti riconoscimenti ottenuti nella sua storica carriera come membro dell’AICS, ha anche ricevuto la Stella d’oro al merito dello Sport per il Coni, uno dei più prestigiosi premi che si possano ottenere in questo ambito. Il suo contributo alla crescita delle discipline sportive in Italia resta tutt’ora indubbio.

Spentosi all’età di 98 anni per cause naturali, Dellacasa o “Gino” come lo chiamavano gli amici può sicuramente essere considerato una figura di riferimento nel panorama sportivo italiano e sopratutto si è goduto una vita lunga e piena di grandi soddisfazioni. Questo però non rende la sua scomparsa meno dolorosa e dura da affrontare, specie per l’enorme vuoto che una figura così autorevole nel mondo dello sport ci ha lasciato.