La Norvegia ha strapazzato 1-4 l’Italia a San Siro. Ad aver però attirato l’attenzione con una capigliatura particolare è Ryerson. Il taglio ricorda quello di Luca Bonzi in Kings League.

Italia-Norvegia è terminata 1-4. Sul tabellino dei marcatori non è rientrato il terzino del Borussia Dortmund, Julian Ryerson. Il difensore ha però fatto parlare di se per una capigliatura andata virale, molto simile a quella di Luca Bonzi, giocatore delle Zebras di Luca Campolunghi in Kings League. Una capigliatura sicuramente discutibile e particolare, quella del terzino del Dortmund e della Nazionale Norvegese, che ha distratto ma non fatto dimenticare il pesante ko degli azzurri. Un taglio che ha riportato immediatamente al giocatore delle Zebras in Kings League, Luca Bonzi che ha una capigliatura molto simile.

Ryerson, taglio leopardato per il terzino

Un taglio alla Dennis Rodman, storica stella dei Chicago Bulls, molto vicino a quello di Luca Bonzi, calciatore delle Zebras di Luca Campolunghi in Kings League. Ryerson ha attirato su di se le attenzioni durante la gara persa dall’Italia 1-4 in casa a San Siro contro la Norvegia. Una capigliatura leopardata molto particolare e pronta a diventare iconica quella del terzino del Borussia Dortmund che già in passato aveva utilizzato acconciature eccentriche come capelli pitturati di rosa. Questa volta l’esterno della Norvegia ha optato per un taglio leopardato/maculato che ha preso la scena a San Siro. Al netto di una Norvegia che nella ripresa ha strapazzato l’Italia dopo l’1-0 nel primo tempo. Ryerson non ha messo il suo nome nel tabellino dei marcatori ma è comunque entrato nella storia di questa partita, grazie ai suoi capelli.

Luca Bonzi, ecco chi è

Il taglio di capelli di Ryerson, ha ricordato quello di Luca Bonzi, centrocampista delle Zebras di Luca Campolunghi in Kings League. Selezionato sin dal primo split, il centrocampista classe 2002 è nativo di Bagnolo Mella. Bonzi era stato selezionato tra i 120 giocatori disponibili nel primo draft ed è stato confermato in squadra in questa seconda Kings Cup. L’acconciatura maculata di Bonzi aveva attirato l’attenzione non solo degli Zebras, sua squadra ma di tutto il mondo Kings. Ora Ryerson ha sfoggiato una capigliatura molto simile, non sul terreno della Kings League ma durante una gara di Qualificazioni ai prossimi Mondiali con la sua Norvegia. L’avversario l’Italia, lo stadio San Siro.