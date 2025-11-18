Dramma in MotoGP, addio definitivo: paddock a pezzi

Non soddisfatto delle prestazioni della sua moto, l’atleta potrebbe scegliere di andarsene. Del resto, lo ha detto in modo chiaro.

Gli equilibri in MotoGP possono cambiare radicalmente di stagione in stagione, del resto, guardate la rapidità con cui Marc Marquez è tornato al vertice dopo 5 anni di duro digiuno a discapito di Jorge Martin – una stagione tremenda segnata dagli infortuni e poi chiusa con un ritiro – e Francesco Bagnaia – mai davvero pericoloso contro i rivali – provando questo fatto.

Proprio grazie a questa situazione di grande mobilità anche contratti che sembrano molto solidi possono sciogliersi da un momento all’altro aprendo a trattative tra le squadre nel Paddock che non ci saremmo mai aspettati all’inizio della stagione. Un pilota su tutti, nonostante l’impegno profuso in questa stagione sfortunata, sembra essersi stancato di correre per la sua squadra.

Del resto, il suo team non è mai stato davvero competitivo, come lo era un tempo. La squadra ha concluso al sesto posto finale il campionato, non proprio una cattiva posizione considerando che la prima era praticamente scontato che andasse a Ducati Lenovo, ma nemmeno qualcosa che un pilota che vuole lottare per il titolo può sostenere.

Quartaro se ne vuole andare: “Pronto a cambiare”

Nonostante abbia spesso spinto la sua due ruote oltre i limiti costruttivi, Fabio Quartaro è stato ben lontano dal podio per tutta la stagione concludendo la sua annata in uno scialbo nono posto, con 201 punti e qualche acuto presto azzerato dalla competizione serrata. Molti esperti vedrebbero bene il francese in una squadra da top 3, anziché in un team come Yamaha che non sembra in grado di vedersela ad armi pari con Ducati e Aprilia, tra le tante.

Ai giornalisti del periodico TNT Sport “El Diablo” ha dato voce a tutto il suo disappunto parlando chiaramente di “stagione difficile” e da dimenticare e criticando moto e scuderia: “Ho dimostrato però a me stesso di essere veloce e questa è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda i risultati, sappiamo quanto sia difficile ottenere buoni risultati con la nostra moto“, le parole di Quartaro che spera che con il V4 si possano ottenere migliori risultati.

Lui però forse non sarà in Yamaha a raccoglierli, dato che sta pensando ad un addio: “Voglio provare a farlo funzionare, ma se non funzionerà, forse sarà il momento di cambiare. Non ho tempo”. L’atleta evidentemente si sta guardando intorno e sa che molti team gli offrirebbero un contratto senza pensarci due volte. Vediamo cosa succede, in questa pausa in vista del prossimo motomondiale.