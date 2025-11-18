Finlandia, addio Pukki con l’omaggio più strano di sempre: parrucche come il suo taglio di capelli

L’attaccante Teemu Pukki ha concluso una carriera internazionale da sogno con la Finlandia con il suo 43° gol nella partita di addio di ieri sera contro Andorra a Tampere.

Chiudere al meglio l’avventura con la propria Nazionale: una serata speciale per l’attaccante dell’Helsingin Jalkapalloklubi. Il classe ’90 ha detto definitivamente addio alla Finlandia. Un centravanti leggendario che ha ufficialmente concluso la sua gloriosa era nell’Huuhkajat dopo oltre un decennio pieno di gol e ricordi indimenticabili.

Pukki dice addio alla Finlandia

La Finlandia saluta definitivamente Teemu Pukki: 133 presenze in carriera con la Nazionale, secondo solo a Litmanen e primatista assoluto con 43 gol. Due volte calciatore finlandese dell’anno, premiato anche in un’occasione come sportivo finlandese dell’anno. L’impresa più grande nella sua avventura con i Gufi Reali è sicuramente la qualificazione a Euro 2021 con 10 gol nella fase preliminare. Purtroppo quella ai Mondiali non è mai arrivata… L’avventura alle qualificazioni per la Coppa del Mondo che si svolgerà in America, Messico e Canada si chiude al terzo posto alle spalle di Olanda e Polonia, con 10 punti in 8 partite.

L’ultima partita nel Girone è terminata con un incredibile tonfo interno inaspettato contro Malta e, in occasione dell’amichevole contro l’Andorra il capitano ha salutato la sua Finlandia con un gol e in un modo del tutto particolare acclamato da tutto lo stadio.

🔝 @Huuhkajat Tämä on ensimmäinen ottelusi meitä vastaan ​​niistä 133 ottelusta, jotka olet pelannut maajoukkueessa. Tarpeeksi arvostaaksesi sitä, kuinka legendaarinen olet suomalaiselle jalkapallolle. On kunnia olla viimeinen vastustajasi. Onnittelut urastasi, Pukki! 🇫🇮… pic.twitter.com/in9Xzer7YA — Federació Andorrana de Futbol (@Fedandfut) November 17, 2025

Un tributo da re e un omaggio “particolare”

Serata indimenticabile e ricca di emozioni allo stadio Tammelan: al minuto 70 Pukki è stato sostituito tra le lacrime con il popolo finlandese che l’ha omaggiato con una meritatissima standing ovation. Al termine del match ha dichiarato: “È stata un’esperienza straordinaria. E con questo tipo di addio, posso essere felice”, aggiungendo poi che il suo ultimo gol è da considerare “il più brutto”. Sancisce la fine di un’avventura incredibile di ben 16 anni!

Il tutto condito da un’idea particolare nel pre-partita all’arrivo allo stadio: “parrucche” con il taglio di capelli di Pukki (pelato, ndr.), un look che l’ha accompagnato per gran parte della sua carriera. La squadra e lo staff tecnico sono arrivati all’impianto conciati in un modo unico per omaggiare uno dei più giocatori finlandesi più forti del nuovo millennio. L’addio più bello di sempre!