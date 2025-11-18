Italia scesa nel ranking FIFA: perché non è più testa di serie e cosa rischia

Dopo la rovinosa sconfitta contro la Norvegia, l’Italia del commissario tecnico, Gennaro Gattuso, dovrà passare dai play-off per qualificarsi al Mondiale. Non andare rappresenterebbe l’ennesimo fallimento dopo le precedenti eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord.

L’Italia ha chiuso il girone di qualificazione per il Mondiale 2026 al secondo posto, ragion per cui gli Azzurri saranno testa di serie al sorteggio in programma giovedì prossimo. 16 nazionali divise in quattro fasce con semifinale e finale, tutte in gara secca: la vincitrice di ogni percorso staccherà il pass per la kermesse che si disputerà in America, Canada, e Messico.

L’Italia al Mondiale: tutto passa dai play-off

La posizione dell’Italia nei play-off dipende anche dal ranking Fifa di novembre, aggiornato dopo i risultati delle ultime partite: Retegui e compagni torneranno in campo a marzo, con la semifinale in programma il 26 e l’eventuale finale il 31. Due match da dentro o fuori per la nazionale guidata da Gattuso che ha chiesto scusa ai tifosi dopo la debacle interna di San Siro. Chi affronterà la Nazionale? Una tra Romania, Svezia e Irlanda del Nord. Manca l’ultima possibile sfidante: una tra Galles e Macedonia del Nord, con la sfida di questa sera determinante per conoscere la squadra mancante.

Peggior piazzamento dal 2020, quando gli Azzurri si erano posizionati al 13° posto: oggi l’Italia si trova in dodicesima posizione, fuori dalla Top10 con 1.702 punti e, in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo, sarà inserita in seconda fascia.

Mondiale 2026: gli Azzurri non saranno testa di serie

L’Italia non può assolutissimamente fallire la qualificazione al prossimo Mondiale: dopo non aver vinto il girone, gli Azzurri si troveranno di fronte a un eventuale sorteggio da capogiro. Il rischio di incontrare una big nel proprio raggruppamento è altissimo. Ovviamente niente prima fascia al sorteggio dei gironi: Spagna, Francia, Inghilterra, Argentina o Brasile tra le possibili avversarie. Ma prima serve qualificarsi… altrimenti resterà l’ennesimo incubo. 12 anni senza coppa del Mondo risulterebbe una tragedia senza precedenti!