Italia U17, il sogno continua al Mondiale: Uzbekistan battuto 3-2

Prosegue la corsa della selezione under 17 del Ct Massimiliano Favo. L’Italia U17 sta infatti disputando in questi giorni in Qatar il Mondiale di categoria e gli Azzurrini stanno facendo molto bene, tanto da essere arrivati tra le prime otto selezioni del mondo.

L’avventura iridata dell’Italia U17 non si ferma. A Doha, gli Azzurrini di Massimiliano Favo superano anche l’ostacolo Uzbekistan con un emozionante 3-2 e approdano ai quarti del Mondiale di categoria, centrando la quinta vittoria consecutiva nella competizione.

Protagonista assoluto della serata Thomas Campaniello, centravanti dell’Empoli e autore di una decisiva doppietta che spiana la strada alla qualificazione. In Qatar continua dunque la corsa verso un traguardo storico, con la possibilità concreta di infrangere il tabù semifinale, mai raggiunta dall’Italia nella manifestazione.

Uzbekistan ko Qualificazione ai quarti

Di fronte, l’Uzbekistan: squadra giovane, fisica e tecnicamente in crescita, espressione di un movimento calcistico in forte sviluppo, lo stesso che vede la nazionale maggiore già certa della partecipazione al Mondiale 2026 sotto la guida di Fabio Cannavaro. Nonostante l’equilibrio iniziale, l’Italia ha gestito con maturità la gara, confermandosi solida e determinata come nelle uscite precedenti.

Con questa vittoria l’Italia conquista i quarti per la terza volta nella sua storia. Venerdì a Doha affronterà il Burkina Faso, reduce dal successo ai rigori sull’Uganda: un avversario competitivo ma alla portata, che rende il percorso sulla carta favorevole. Ma come ricorda Favo, le occasioni vanno sfruttate, e nulla può essere dato per scontato.

Campaniello trascina l’Italia U17

Favo rivoluziona l’attacco rispetto alla gara contro la Repubblica Ceca: dentro la coppia Elimoghale-Campaniello e spazio tra i titolari anche per Maccaroni e Iddrisa. Le scelte pagano presto: al 20’ Campaniello sfrutta un’incertezza del portiere Shokirov e firma l’1-0, primo sigillo personale nel torneo. L’Italia crea altre occasioni importanti ma non riesce a raddoppiare prima dell’intervallo.

L’Uzbekistan parte forte nella ripresa e trova il pari con Muradov su calcio d’angolo, complice un momento di disattenzione difensiva. L’Italia però non trema: i cambi mossi da Favo ridanno energia e al 68’ ancora Campaniello colpisce di testa il 2-1. Poco dopo, un preciso cross di Mambuku manda in porta Iddrisa per il tris. Nel recupero Erimbetov accorcia, ma è troppo tardi per cambiare la storia.

Favo soddisfatto: “Il sogno continua”

“Abbiamo vinto tutte le partite finora, una grande soddisfazione per il lavoro dei ragazzi”, spiega il Ct Favo. “Sull’1-1 è emerso tutto il nostro carattere. L’Uzbekistan era avversario complicato e l’abbiamo affrontato con maturità”.

L’Italia u17 continua a sognare: ora l’obiettivo è scrivere una pagina nuova della storia azzurra. E con una squadra così consapevole e coraggiosa, nulla sembra impossibile.