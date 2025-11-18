Marquez-Rossi, la rivelazione sconcerta: “Gli ha fatto male, tanto male”

Dopo quanto accaduto negli ultimi 10 anni, la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez si arricchisce di un altro capitolo. Ora, è davvero impossibile.

Esattamente dieci anni fa, come ha ricordato un controverso documentario rilasciato dalla Dorna stessa qualche gara fa, Marc Marquez e Valentino Rossi, entrambi vincitori di 9 campionati mondiali iridati di motociclismo, sancivano per sempre uno degli agonismi più sentiti del mondo dei motori: i due piloti, dopo quel contatto che condannò indirettamente Rossi a non vincere il mondiale, non si possono vedere. Letteralmente.

Impossibile non ricordare quando in Austria i due piloti si sono incontrati brevemente prima della gara quest’anno, con Rossi in veste di spettatore e Marquez in attesa di scendere in pista per competere, e si sono ignorati del tutto. Nemmeno un cenno di saluto o un’alzata di testa per riconoscere la presenza dell’altro: qui non c’è scena e inganno, i due non si sopportano davvero.

Da qui la domanda a cui molti esperti hanno provato a rispondere, ossia se un riavvicinamento o quanto meno una stretta di mano tra l’italiano e l’iberico sia ad oggi possibile. Del resto sarebbe bello vedere i due grandi rivali seppellire l’ascia di guerra una volta per tutte. Per ora però sembra impossibile ed una persona informata sui fatti del 2015 ha spiegato perché in modo pubblico.

Rossi-Marquez: smettiamola di sperarci dice il pilota

Nonostante non corra nel campionato “dei grandi” il pilota italiano Andrea Migno è uno dei giovani più interessanti del panorama motociclistico mondiale. Cresciuto proprio nel team VR46 da Rossi ed Uccio l’atleta ha spesso dato prova di se nei campionati a cui ha preso parte, inclusa la prestigiosa Moto3: data la sua vicinanza con Rossi, chi meglio di lui può spiegare quali fantasmi legati alla rivalità con Marc vivano nella testa dell’italiano?

Non è soltanto per ragioni affettive che Migno prende le parti di Rossi, il pilota sembra genuinamente convinto – ripota un’intervista di Fanpage – che il modo in cui Marquez ha ostacolato Rossi in Malasya tanti anni fa rappresenti una ferita nello sport, non soltanto nel cuore del pilota italiano che non lo perdonerà mai per quello: “Non c’è nessuna possibilità che Rossi e Marquez facciano pace” afferma convinto l’atleta.

Il motivo è semplice, Marc ha attivamente danneggiato Rossi e questi non vuole perdonarlo: “Tu perdoneresti mai qualcuno che ti ha fatto del male? Ma tanto, tanto male? Poi è una mia idea, magari tra dieci anni faranno pace”, conclude Migno. Dieci anni è un bel lasso temporale: forse, certe ferite si rimarginano col tempo. Ma tanto tempo.