Milan, Tare sul mercato: “Con Allegri abbiamo toccato dei punti… Il derby non si gioca, si vince”

A Torino, all’Allianz Stadium casa della Juventus, è in corso l’edizione annuale del Social Football Summit. Ospite di uno dei tanti incontri all’interno del meeting organizzato dalla Lega Serie A, c’era anche il direttore sportivo Igli Tare.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è stato ospite di uno dei panel organizzati dalla Lega Serie A al Social Football Summit. Il dirigente albanese è uno dei protagonisti della “rinascita” dei rossoneri in questo avvio di stagione. Il Diavolo, infatti, è tra le primissime del torneo. Un cambiamento importante rispetto al recente passato rossonero e l’ultima sciagurata stagione.

Il direttore sportivo rossonero ha parlato di diversi argomenti. Tra questi, ovviamente, la sua area di interesse il calciomercato, il rapporto diretto con il tecnico rossonero Massimiliano Allegri e soprattutto il derby di Milano che vedrà il Milan opposto all’Inter alla ripresa delle gare in Serie A.

Tare sul calciomercato di gennaio

Tare, ovviamente, è stato incalzato sul prossimo calciomercato di gennaio. Nella sessione invernale, il diesse non fissa obiettivi per il Milan, e alla domanda se i rossoneri saranno protagonisti: “Non lo so, saremo molto attenti per tutte le opportunità. Il mercato di gennaio non penso che vedremo grandi protagoniste. Saremo pronti per cogliere le occasioni se saranno utili”.

Tare prosegue sul tema, glissando sulle necessità del Milan e il confronto con Allegri: “Ci sentiamo parecchie volte al giorno. È una persona profonda, passionale, la trasmette ai giocatori. Se abbiamo già parlato del mercato di gennaio? No, forse è una risposta politica! Abbiamo toccato dei punti di vista ma non abbiamo parlato in profondità”.

Uno dei nomi più chiacchierati per il Milan è Sandro Tonali, con cui lo stesso Tare ha avuto recentemente un incontro ravvicinato: “Mi ha cercato per una foto, perché lui da tifoso bresciano mi ha sempre ammirato quando giocavo lì”.

Il derby tra Milan e Inter

Alla ripresa delle ostilità in Serie A, il Milan affronterà l’Inter nel derby della Madonnina, per Tare sarà una prima volta. Il diesse però non è a digiuno da derby stracittadina in Italia: “Conosco bene quello di Roma tra Lazio e Roma, ma quello di Milano sono curioso di viverlo. Da piccolo ero tifoso del Milan. Quindi, sarà speciale per me e spero che sarà speciale anche per la gente. Si dovrà vincere però, non giocarlo. Sarà importante e non fondamentale, il percorso è lungo ma sarà importante per dare credibilità al progetto”.

Gli obiettivi del Milan, secondo Tare

Il dirigente rossonero, poi, si sofferma anche sulle prospettive e sugli obiettivi della stagione. Tare è chiarissimo sulle ambizioni del Milan: “La classifica è corta, serve equilibrio. La priorità è tornare in Champions per il club e per il progetto. Dobbiamo vincere, anche il derby, e poi, a marzo, capiremo se potremo lottare per qualcosa di importante”.