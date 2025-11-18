SI HD

Ouedraogo, entra e segna: tutto in due minuti. Chi è la nuova stellina della Germania

La Germania demolisce la Slovacchia 6-0 e stacca il pass per il Mondiale: a segno anche Assan Ouedraogo, la nuova stellina del calcio tedesco.

La Germania di Nagelsmann ha offerto una prestazione impeccabile nell’ultima giornata di qualificazione vincendo nettamente contro la Slovacchia a Lipsia. Brilla ancora Nick Woltemade, con una doppietta Leroy Sané si prende la scena con la Die Mannschaft che non fallisce il match point. A segno per il 6-0 finale anche il giovanissimo Assan Ouédraogo. A 19 anni e 192 giorni diventa il più giovane marcatore della Nazionale dal 1954, con il record precedente che apparteneva a Klaus Stürmer.

Una nuova stella brilla con la Germania: debutto da sogno per Assan Ouedraogo (Screen X)

 

Chi è Assan Ouédraogo: la nuova stella del calcio tedesco

Assan Ouédraogo ha segnato dopo 2 minuti dal suo ingresso in campo con la Nazionale maggiore della Germania! Suo padre Alassane con un passato nelle fila di Charleroi e Colonia è 33 volte nazionale del Burkina Faso. Il classe 2006 come diversi calciatori tedeschi ha un doppio passaporto e sin da giovanissimo è stato uno dei talenti più brillanti delle giovanili segnando nel 2023 il rigore decisivo agli Europei U17 contro la Francia. Entrato a far parte dell’accademia dello Schalke in tenera età dal 2024 è uno dei gioielli più brillanti del Lipsia.

Lo Schalke 04 è stato un trampolino di lancio per diversi giocatori: basta citare i vari Mesut Ozil, Julian Draxler e Leroy Sané su tutti. Con i “Minatori”, si è subito preso la scena dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga diventando a 17 anni e 80 giorni, il calciatore più giovane di sempre e contro l’Amburgo è arrivata la sua prima gioia al debutto ufficiale.

Classico centrocampista box-to-box alto 191 centimetri, viene paragonato a Paul Pogba e Michael Essien: un classico numero 8 fisico e di qualità che ha attirato l’attenzione di diversi club europei, in modo particolare di Premier e Bundesliga pronti a darsi battaglia per il talento del Lipsia che in questa stagione vanta 9 presenze, 2 gol e 3 assist con il club della Red Bull con cui ha un contratto fino al 2029.

