Scozia-Danimarca, botta e risposta pazzesco McTominay-Højlund. Danesi beffati nel finale

Sfida con tantissimi protagonisti “italiani” tra Scozia e Danimarca. La gara tra i britannici e i danesi era decisiva per decidere quale delle due formazioni sarebbe andata direttamente al Mondiale dal raggruppamento C delle qualificazioni europee. E a firmare la sfida sono stati propri alcuni giocatori di Serie A.

Ad Hampden Park, a Glasgow, la Scozia di Scott McTominay e la Danimarca di Rasmus Højlund si giocavano uno degli ultimi biglietti diretti per il Mondiale dell’estate del 2026. Alla fine degli oltre 100 minuti di gara la festa della Nazionale scozzese, che riesce nell’impresa di battere la forte Danimarca.

Un clamoroso 4-2 quello della formazione britannica, deciso al minuto 93 dal gol dell’ex Arsenal Kieran Tierney e dal gol di McLean al 99°. Grande delusione per la Danimarca che avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione contro la Bielorussia e invece si è fatta fermare sul 2-2. Oggi, dopo aver rimontato il vantaggio iniziale della Scozia, è rimasta in 10 e ha subito anche i gol del 3-2 e 4-2.

McTominay, gol capolavoro

Dopo tre minuti, la Scozia è andata immediatamente in vantaggio con una rete capolavoro di Scott McTominay che ha fulminato la Danimarca. Il centrocampista del Napoli ha messo in mostra le sue doti di incursore e goleador. E, con una clamorosa rovesciata, ha insaccato la rete del vantaggio su un cross dell’ala del Bournemouth Ben Doak.

Una rete quella del centrocampista scozzese del Napoli che fa sognare i tifosi azzurri. Il McTominay della rovesciata di questa sera ricorda quello dell’anno dello Scudetto. Insomma, quello che in Serie A è stato eletto miglior giocatore del torneo. Quello che, nelle mani di Antonio Conte, potrebbe cambiare le sorti della formazione azzurra.

La risposta dell’altro napoletano Højlund

All’inizio della ripresa è arrivata un’altra ottima notizia per il tecnico salentino. Seppur dal dischetto del rigore, anche Rasmus Højlund è andato in rete con una trasformazione dagli undici metri, rispondendo al compagno McTominay. Un rigore quello fischiato alla Danimarca che porta un’altra firma italiana, visto che a procurarselo è stato il laziale Gustav Isaksen. Il centravanti danese del Napoli ha quindi pareggiato la sfida fissando temporaneamente il risultato sull’1-1.

Tante firme italiane

Nel finale, con la Scozia in superiorità numerica (per l’espulsione di Rasmus Kristensen, ex Roma), la squadra britannica era riuscita a portarsi avanti con il temporaneo 2-1 di Shankland su assist del bolognese Ferguson. Mentre, anche il 2-2 aveva una firma in qualche modo italiano visto che lo aveva segnato l’ex Lecce Patrick Dorgu.