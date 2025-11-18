Se Gigi Buffon sta provando nel ruolo di dirigente accompagnatore a risollevare le sorti della Nazionale italiana, il figlio Louis Thomas prova a farsi strada altrove.

Louis Thomas Buffon, in attesa di capire se nella Nazionale italiana ci sarà spazio per lui, ha scelto le selezioni giovanili della Repubblica Ceca. Il giovanissimo attaccante, figlio del portierone ex Juve e Nazionale, sta facendo faville con l’under 19 della selezione boema.

Una scelta quella del giovane Buffon compiuta grazie al Paese natale della madre del calciatore, Alena Seredova. E mai decisione fu più azzeccata. Il figlio di SuperGigi, che attualmente a livello di club fa la spola tra Primavera e Prima Squadra del Pisa, sta segnando a raffica.

Il percorso della Repubblica Ceca di Buffon

Nel percorso verso la fase primaverile di qualificazione, la Repubblica Ceca ha brillato chiudendo il girone senza sconfitte e assicurandosi il primo posto nel gruppo. Dopo l’avvio travolgente con il 6-1 rifilato all’Azerbaigian e il successivo 2-2 contro Malta, la selezione ceca ha affrontato l’Irlanda del Nord nel match decisivo, imponendosi con un netto 4-0.

Con questo successo, la squadra ceca ha terminato il girone a quota sette punti, conquistando meritatamente l’accesso alla fase successiva.

Super Buffon

La gara ha avuto come principale protagonista Buffon, autore di una tripletta. Pur avendo fallito un calcio di rigore al 35’, l’attaccante ha reagito con determinazione, trovando due gol prima dell’intervallo per indirizzare la partita, e siglando poi la terza rete personale al 59’. A completare l’opera è stato Ondřej Penxa, che al 76’ ha chiuso definitivamente l’incontro.

Il centravanti figlio di Buffon già contro l’Azerbaigian si era reso protagonista di una bella tripletta. A 17 anni, giocando con una selezione di livello maggiore numeri e prestazioni dell’attaccante del Pisa stanno impressionando. E chissà che Gilardino, suo tecnico nella Prima squadra toscana potrebbe anche dargli un’occasione.

Messaggio a Gilardino

Nonostante le recenti prestazioni esaltanti con la nazionale giovanile ceca, Buffon continua a trovare pochissimo spazio nel Pisa, dove Gilardino sembra non considerarlo nelle rotazioni offensive. L’attaccante, protagonista di tantissimi gol con la maglia della Repubblica Ceca, sta dimostrando di meritare maggiore fiducia. In campionato, però, resta spesso confinato in panchina o addirittura fuori lista per via della sua giovanissima età

Una situazione che alimenta interrogativi sul suo futuro e sul reale valore che il club toscano attribuisce alle sue qualità. La vetrina internazionale potrebbe diventare un’opportunità per rilanciarsi e convincere l’allenatore, oppure per aprire scenari di mercato in vista della prossima finestra.