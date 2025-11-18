Ultim’ora Sinner, è fatta: torna numero uno, c’è già la data

Il nuovo trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino ha acceso un entusiasmo incontenibile: ritorna numero uno al mondo.

Senza ombra di dubbio la finale contro Carlos Alcaraz ha mostrato ancora una volta un campione maturo, consapevole e soprattutto capace di gestire le pressioni come pochi al mondo.

Nel momento in cui Sinner ha alzato il trofeo al cielo del Pala Alpitour, la sensazione diffusa era che questo non fosse un punto d’arrivo, bensì un nuovo inizio per un ragazzo che continua a stupire ad ogni colpo.

Sinner di nuovo numero uno al mondo: c’è la data

L’atmosfera era elettrica, quasi irripetibile, però dietro la festa e i riflettori si nasconde una prospettiva che sta infiammando tifosi e appassionati: il suo possibile ritorno al vertice del ranking ATP. Un’ipotesi che non è affatto campata in aria, anzi sembra essere più concreta che mai.

Da settimane, infatti, nei corridoi del tennis internazionale si sussurra di un periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per il campione azzurro. E il dettaglio più clamoroso è che questa opportunità nasce proprio da uno dei capitoli più delicati e discussi della sua carriera. Nei primi mesi del 2025, Sinner non aveva potuto partecipare a diversi tornei a causa della famosa squalifica per doping, una vicenda ancora oggi considerata ingiusta da una larga parte del mondo sportivo. E proprio per questo motivo, paradossalmente, nei primi mesi dell’anno prossimo non avrà alcun punto da difendere.

Questo significa che ogni vittoria, ogni turno superato e ogni trofeo conquistato potrà contribuire direttamente ad accumulare punti senza il peso delle classifiche precedenti. Una condizione ideale per ritornare rapidamente in cima al mondo, mentre i suoi principali rivali avranno invece l’obbligo di confermare risultati ottenuti nei mesi corrispondenti dell’anno passato. Ecco perché molti analisti, con calcoli alla mano, hanno già individuato una finestra perfetta per vedere Sinner riprendersi il trono ATP.

Il suo momento, infatti, potrebbe arrivare prima del previsto, e l’idea che l’Italia possa vedere uno dei propri atleti nuovamente in vetta al tennis mondiale sta creando una vera ondata di entusiasmo. Anche perché non è soltanto il pubblico italiano a credere in lui. Perfino una leggenda assoluta come Serena Williams, in una recente intervista, ha parlato non solo del suo amore per l’Italia – che ormai considera una seconda casa – ma anche del talento esplosivo di Sinner. “Wow, lui sì che è on fire: lo sarà per almeno un decennio. È affascinante vedere quanto sia seguito in Italia, e io spero che continui ad aiutare il tennis a crescere”, ha dichiarato con quella schiettezza inconfondibile che l’ha sempre resa unica.

Parole che non lasciano spazio ai dubbi, perché quando una campionessa come Serena si esprime così, vuol dire che vede qualcosa di speciale, qualcosa che va oltre l’abilità tecnica o la potenza dei colpi. E forse è proprio questa combinazione di grinta, eleganza e testa che sta rendendo Sinner un punto di riferimento non solo per il nostro Paese, ma per tutto il panorama tennistico mondiale. Senza ombra di dubbio il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per lui, un anno in cui potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua storia. E mentre Torino festeggia, l’Italia intera sogna già quella data in cui Jannik potrebbe riprendersi il posto che molti ritengono già suo di diritto: il numero uno del mondo.