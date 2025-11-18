Zielinski gol e assist con la Polonia a Malta: è pronto per il derby. Messaggio a Chivu

Piotr Zielinski risorge con la Polonia: a cinque giorni dal derby contro il Milan, il centrocampista dell’Inter, da Malta, manda chiari segnali al suo allenatore. Vuole tornare protagonista con il club di Viale della Liberazione!

Serata da incorniciare per Piotr Zielinski con la Polonia: gol e assist nel successo esterno della sua Nazionale. Il centrocampista dell’Inter decisivo sia nella prima che sulla terza marcatura: prima il cross perfetto per il colpo di testa di Lewandowski e poi il tiro dalla distanza che all’85’ ha deciso il match. Secondo posto nel girone con l’Olanda che ha chiuso in testa con tre punti di vantaggio. Il sogno Mondiale continua: a marzo saranno play-off con i biancorossi in prima fascia con Italia e Turchia.

Zielinski da sogno contro Malta: gol e assist in Nazionale

Piotr Zielinski dopo la vittoria della sua Polonia a Malta per 3-2 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TVP Sport in cui si è soffermato sulla rete decisiva segnata proprio dal centrocampista dell’Inter all’ultima giornata del girone di qualificazione. “Ho stoppato bene la palla e ho provato a tirare in porta. Un po’ di fortuna e un rimpallo mi hanno aiutato perché non è stato un gran tiro. Ma se se non tiri, non segni. Sono contento di aver segnato, anche se la cosa più importante sono i tre punti”.

Conclusa l’avventura nel gruppo G di qualificazione al Mondiale 2026 al secondo posto alle spalle dell’Olanda: “Il campo non era giocabile, ma non ha senso lamentarsi perché vale la stessa cosa per loro. Per esperienza personale, posso dire che il mio polpaccio e la parte bassa della schiena erano molto doloranti, ma mi riprenderò da questa partita. Ci hanno sorpreso un po’ con il loro gioco, non hanno avuto paura di giocare palla a terra con diversi giocatori eccellenti nel mantenere il possesso”.

Chiosa finale sulla diffida con l’ex Napoli che sarà a disposizione per la semifinale playoff in programma a marzo: “Io, personalmente, non ho ingaggiato troppi duelli perché rischiavo di essere ammonito. Non volevo giocare in modo troppo aggressivo, ma piuttosto andare sul sicuro. Questo è ciò che ci è mancato, e dimostra che qualsiasi avversario sarà difficile, quando non c’è il giusto livello di impegno”.