Bagnaia spiazza tutti, l’annuncio sul futuro sorprende Ducati

Dopo la pessima stagione, Francesco Bagnaia torna a parlare. Non ha detto quello che si aspettavano i tifosi di Ducati ed ha preso in contropiede tutti quanti.

Dopo una stagione tremenda come quella che si è appena conclusa a Valencia con l’ennesimo ritiro, se Pecco scegliesse di non continuare con Ducati, team che gli ha regalato tante gioie e 2 titoli mondiali ma pure un anno degno delle squadre di fondo classifica, non potremmo davvero biasimarlo. Del resto squadre come Honda o Aprilia gli spalancherebbero le porte in un attimo.

I principali ostacoli di fronte ad una decisione di questo tipo sono 2, il mega contratto che lega il pilota almeno per un altro anno a Ducati – al massimo potrebbe passare in Gresini ma non sembra essere questo il caso – ed il fatto che vuoi o non vuoi, la GP25 quest’anno è stata a mani basse una moto di una categoria superiore, rispetto a qualsiasi altra rivale.

Quindi, un passaggio di Bagnaia ad un’altra squadra rivale rappresenterebbe un problema burocratico non da poco per qualsiasi team, anche i più ricchi ed influenti della griglia. In ogni caso, le parole di Bagnaia in queste ore hanno aperto allo scenario che sembrava meno probabile, viste le numerose frizioni avute con il team durante l’anno.

Niente più addio: Bagnaia è convinto!

La gara finale a Valencia non era partita malissimo per Pecco che pur partendo dalle retrovie, stava rapidamente recuperando terreno sugli avversati prima che Zarco lo prendesse in pieno facendolo cadere, rischiando anche di privare Ducati Lenovo del suo secondo pilota. “Poteva andarmi peggio, nella sfiga è andata bene”, il commento con la stampa del pilota italiano dopo lo scontro.

Insomma, Ducati ha rischiato di trovarsi con entrambi i piloti fuori dai giochi e Nicolò Bulega che non sembra essersi ambientato benissimo in MotoGP dopo il repentino passaggio dalla SBK necessario per l’infortunio del campione in carica. Bagnaia però, sfortune a parte, vuole ricominciare: e vuole farlo in Ducati Lenovo, come confermato dalla dirigenza del suo team.

In merito al suo futuro, nelle interviste post gara Bagnaia è stato molto chiaro: “Voglio continuare con Ducati. Ho iniziato con la Ducati. Ho dato loro il titolo, e la mia ambizione è quella di finire la mia carriera con loro”, ha detto il pilota italiano stupendo un po’ tutti in sala. Dopo le tante critiche alla moto, sembrava imminente il divorzio. Un amore litigarello. Ma pur sempre un amore incredibile, quello che c’è tra Pecco e la Ducati.