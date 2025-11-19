Coppa Davis, buona la prima per Berrettini e Cobolli: Italia subito schiacciasassi

Nella seconda giornata di Coppa Davis alla Supertennis Arena di Bologna, l’Italia era chiamata all’esordio contro l’Austria. I bi-campioni della Coppa Davis hanno portato a casa il passaggio del turno con un perentorio 2-0.

Nella seconda giornata di Coppa Davis alla Supertennis Arena di Bologna, l’Italia era chiamata all’esordio contro l’Austria. I bi-campioni della competizione hanno portato a casa il passaggio del turno in semifinale con un perentorio 2-0, confermando fin da subito le ambizioni di un gruppo che vuole continuare a dominare.

Una gara senza sbavature, condotta con autorità e una solidità tecnica e mentale che ha lasciato la sensazione di una squadra già pienamente in carreggiata. Protagonisti della serata Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, entrambi impeccabili nelle sfide contro Rodionov e Misolic. I due tennisti romani hanno rispettato le aspettative e hanno battuto i rispettivi avversari in due set.

Italia messaggio alle rivali Davis

L’Italia è entrata in campo con la consapevolezza di essere la favorita, nonostante l’assenza di Sinner e ha risposto presente. I primi Azzurri hanno mostrato una combinazione di talento e cuore che ha mandato un messaggio chiaro alle rivali. Un debutto da schiacciasassi che alimenta entusiasmo e fiducia per il prosieguo del torneo.

Italia avanti con Berrettini

Il primo singolare è firmato immediatamente d’azzurro. Berrettini in due set, dopo 1 ora e 45, ha avuto la meglio su Rodionov. 6-3 7-6(4) il punteggio finale a favore dell’azzurro, a cui è bastato un break nel primo set. Mentre nel secondo, ha recuperato un break e poi ha salvato tre set point grazie ad una grande prestazione al servizio.

Al termine dell’incontro Matteo ha commentato: “Quando ho lottato pensavo che giocavo per la squadra, per tutti, che bisogna lottare fino alla fine. Questo è il bello della Davis, il bello di questa competizione. Pensavo a portare a casa un punto alla volta per poi cercare di vincere la partita. Grande gioia per me, ma c’è ancora speriamo una partita”.

Cobolli porta l’Italia in semifinale Davis

Una partita, quella citata da Berrettini che però è stata senza storia. Cobolli, come d’altronde è stato per tutto il match, ha dominato giocando un gran tennis contro Misolic. Il punteggio finale della sfida parla chiaro. Il romano ha vinto 6-1 6-3 in un’ora e 5 minuti. Per il romano numero 17 al mondo, tutto facile già dal primo game dove conquista il primo break.

Ecco il Belgio

L’Italia venerdì affronterà il Belgio in semifinale, che nella giornata di ieri ha battuto a sorpresa 2-0 la Francia grazie alle ottime prestazioni di Collignon e Bergs.