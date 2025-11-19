La stella dell’Al Nassr e capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo, ha cenato alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Cristiano Ronaldo ha cenato alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. La stella portoghese era parte della delegazione che accompagnava il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli Usa. Il presidente degli Usa ha rivelato l’emozione del figlio Barron per l’incontro con CR7. Una cena di Gala che ha visto l’attaccante dell’Al Nassr incontrare anche Infantino. Per Ronaldo anche un selfie con Elon Musk. Con Cristiano Ronaldo anche la compagno Georgina Rodriguez. Per lui nessun discorso, solo la presenza all’evento alla Casa Bianca.

Cristiano Ronaldo, cena di Gala alla Casa Bianca

Durante il discorso di benvenuto alla cena, Trump ha sottolineato la presenza della superstar portoghese e ha affermato che suo figlio Barron era entusiasta di incontrare Cristiano Ronaldo: “Sapete, mio figlio Baron è un suo grande fan. E ha avuto modo di incontrarlo: credo che ora rispetti un po’ di più suo padre, solo per il fatto che gliel’ho presentato“. Cristiano Ronaldo, era accompagnato dalla compagna Georgina Rodriguez. L’attaccante del Al Nassr, non è stato invitato a parlare, ma è stato fatto sedere al tavolo principale nella Sala Est della Casa Bianca. CR7 era li presente come membro della delegazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Donald Trump ha dato il benvenuto agli ospiti e ha definito il Principe Ereditario: “Un vero partner per la pace e la prosperità nel mondo e per la pace in Medio Oriente“. Qui le immagini della festa:

US President Trump hosted Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman for a White House dinner, with notable guests including SpaceX and Tesla CEO Elon Musk and footballer Cristiano Ronaldo. 🟠 LIVE updates: https://t.co/1V4I0diSFo pic.twitter.com/0q1YAssTnU — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 19, 2025

Selfie con Elon Musk

Alla cena di Gala, organizzata da Donald Trump, era presente anche Elon Musk, con il quale poi c’è stato un selfie di gruppo scattato dal campione portoghese. Elon Musk e Cristiano Ronaldo erano tra i cento ospiti della cena che Donald Trump ha organizzato alla Casa Bianca in onore del principe ereditario saudita, con l’attaccante che faceva parte della sua delegazione. Tra gli altri anche Gianni Infantino, presidente della Fifa e Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple con il quale l’attaccante portoghese ha scattato un selfie di gruppo:

I motivi della presenza di CR7

Una presenza non casuale quella di Cristiano Ronaldo, membro della delegazione Saudita. Il portoghese, da quando nel 2022 si è trasferito a giocare in Arabia Saudita, è ambasciatore della Saudi Pro League all’estero. Cristiano si è trasformato nel simbolo della spinta alla modernizzazione del paese. Nel 2026 il Mondiale si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico e sarà l’ultima volta della stella portoghese nella massima competizione per nazionali a livello internazionale, la sesta consecutiva per CR7.