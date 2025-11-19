Curaçao è nella storia, a poche settimane dalla qualificazione al Mondiale di Capo Verde, che aveva sorpreso tutti, il piccolo paese caraibico batte il record come la nazione più piccola di sempre ad un Mondiale detenuto dall’Islanda.

Un record incredibile, un risultato straordinario. Curaçao si è qualificato per la prima volta al Mondiale. Il pareggio 0-0 contro la Giamaica ha regalato l’aritmetica ai ragazzi di Dick Advocaat che raggiungono così la qualificazione a Usa, Messico e Canada 2026. Curaçao diventa così la nazione più piccola del pianeta per popolazione a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. Una storia incredibile anche quella del CT Advocaat, già ai Mondiali con la sua Olanda nel 1994 e ora qualificato nuovamente 32 anni dopo.

Curaçao, la prima volta ai Mondiali

La favola di questa sosta Nazionali è sicuramente quella di Curaçao, il piccolo paese caraibico (156.000 abitanti) si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai Mondiali. Un risultato, il pari 0-0 ottenuto a Kingston contro la Giamaica, che ha permesso ai ragazzi di Advocaat, assente per problemi familiari, di qualificarsi per la prima volta al Mondiale. Una nazionale composta in gran parte da calciatori di origine olandese che ha saputo imporsi nelle qualificazioni. Tra i presenti in rosa, Armando Obispo, difensore centrale del PSV Eindhoven. Non solo c’è anche Livano Comenencia che in estate ha lasciato la Juventus Next Gen dopo due anni. 3 vittorie e 3 pareggi nel girone con Giamaica, Trinidad e Tobago e Bermuda. Un successo straordinario con Curaçao, paese più piccolo anche per km quadrati di superficie, 444, a partecipare al Mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CBS Sports (@cbssports)

Dick Advocaat, l’eroe di Curaçao

L’eroe della qualificazione di Curaçao alla Coppa del Mondo 2026, è il CT Dick Advocaat. Il tecnico ha stabilito anche un record: la prossima estate sarà l’allenatore più anziano a guidare una nazionale in una fase finale del Mondiale. A 78 anni, infatti, batterà il record di Otto Rehhagel, che nel 2010 aveva 72 anni alla guida della Grecia. Advocaat, diventerà il primo commissario tecnico a partecipare a due Mondiali a distanza di 32 anni di distanza. Advocaat era infatti anche il CT dell’Olanda a USA 1994. Sarà dunque anche l’unico CT della storia a partecipare ad entrambi i Mondiali statunitensi. Record su record quindi per tecnico di Curaçao.