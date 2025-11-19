Hakimi: è suo il Pallone d’Oro africano. L’arrivo col triciclo elettrico è virale

Pronostici rispettati: Achraf Hakimi è il Pallone d’Oro africano del 2025. Il marocchino prende il posto di Ademola Lookman, decisivo nella vittoria del Triplete con il PSG.

Era il grande favorito della vigilia: l’ex Inter ha superato la concorrenza di altri due ex Serie A e si è aggiudicato il premio battendo in finale l’egiziano Mohammed Salah del Liverpool e il nigeriano Victor Osimhen del Galatasaray. Una stagione grandiosa con la formazione allenata da Luis Enrique: con il PSG Hakimi ha vinto Ligue 1, Coppa di Francia e, soprattutto la Champions League con tanto di gol che ha sbloccato il match dell’Allianz Arena disputato lo scorso maggio a Monaco.

Hakimi vince il pallone d’oro africano

11 gol e 16 assist per il terzino del PSG arrivato alla cerimonia in modo originale: a causa del brutto infortunio subito durante la partita di Champions League contro il Bayern Monaco a causa di un intervento durissimo di Luis Diaz, dovrà restare ai box per circa 6-8 settimane. Il colombiano autore di una doppietta nella quarta giornata della Coppa dei Campioni è stato protagonista di un intervento killer che ha portato il marocchino ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime. Fino a questo momento, invece, tra tutte le competizioni, ha giocato 14 partite con il club del presidente Al-Khelaifi, in questa stagione, segnando 2 gol e fornendo 3 assist.

L’arrivo con il triciclo elettrico è virale

🚨 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗’𝗛𝗨𝗜 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 🇲🇦 𝗩𝗔 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗥𝗘́𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘́𝗘. 🤩🌕pic.twitter.com/C1cxaVJ1qw — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2025

Achraf Hakimi è arrivato alla cerimonia di premiazione con un triciclo elettrico vista la sua incapacità nel camminare dopo il brutto colpo subito al Parco dei Principi. Il marocchino è stato accolto con grande entusiasmo firmando numerosi autografi per i suoi fan: i video del suo arrivo sono stati condivisi sui social e diventati virali in breve tempo.