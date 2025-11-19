Il norvegese Schjelderup condannato: 14 giorni di carcere per materiale sessuale con minori

L’ala del Benfica e della Nazionale Norvegese, Andreas Schjelderup ha confermato in tribunale di aver ricevuto un video intimo con minorenni su Snapchat e di averlo inoltrato a una chat di gruppo di amici prima di cancellarlo.

Andreas Schjelderup in questi giorni è al centro di un particolare caso extra-campo risalente al 2019. Ai tempi del Nordsjaelland il giocatore è stato coinvolto in uno scandalo sessuale. Il calciatore che ha collaborato con la Polizia ha ammesso: “È stato uno stupido sbaglio di gioventù”, con il Ct Solbakken che ha rafforzato la tesi dicendo: “Ha fatto una cosa davvero stupida”. Lo stesso classe 2004 ha sottolineato di essere “pronto ad affrontare le conseguenze” ribadendo come “Il reato per cui sarò condannato non riflette chi sono come persona e ciò che rappresento”.

Schjelderup condannato: 14 giorni di carcere per l’ala del Benfica

Il nazionale norvegese ha ammesso le sue colpe dopo i fatti risalenti a quando giocava in Danimarca: l’accusa aveva chiesto una condanna a venti giorni di reclusione mentre il giudice Mathias Eike ha ridotto la pena a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. Libertà vigilata per il calciatore presente in panchina a San Siro con la sua Norvegia che ha superato 4-1 l’Italia, staccando così il pass per la fase finale del Mondiale 2026.

Questa la sua testimonianza in tribunale: “Ho ricevuto un video tramite Snapchat e l’ho inoltrato a un gruppo di quattro amici. Ho visto solo i primi secondi e non ho capito che comprendeva contenuti sessuali che coinvolgevano due minori. Appena l’ho inoltrato, ho subito compreso che si trattava di un qualcosa di illegale e dunque ho immediatamente cancellato il video dal gruppo e dal mio telefono”.

🚨 Ministério Público da Dinamarca pediu 20 dias de prisão efetiva para Andreas Schjelderup, mas acabou condenado a 14 dias com pena suspensa. pic.twitter.com/dP9SOb1NRD — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 19, 2025

Schjelderup piace in Serie A

Nel gennaio del 2023 il Benfica lo aveva acquistato dal Nordsjaelland per circa 10 milioni di euro. A Lisbona non ha reso come ci si aspettava e, secondo La Gazzetta dello Sport, nel mercato invernale, potrebbe cambiare casacca, con Bologna e Lazio interessate al classe 2004.