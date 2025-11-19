La Top 10 degli Under 17, ci sono due italiani tra i più preziosi

Sono due i calciatori italiani iscritti nella lista dei 10 più preziosi al mondo nella categoria Under 17. Una lista che vede il calciatore più prezioso valere 20 milioni, è un azzurro.

Honest Ahanor e Francesco Camarda, sono loro i due azzurri inseriti nella lista dei 10 Under 17 più preziosi al mondo. L’Atalantino è addirittura al primo posto, con una valutazione di 20 milioni. Al suo pari Lennart Karl, centrocampista del Bayern Monaco, classe 2008′. 2008′ è anche Francesco Camarda, per lui 5^ posto in classifica con una valutazione di 10 milioni di euro. Non solo loro sono tanti i talenti interessanti in questa top 10. Spiccano però i due azzurri. Il difensore, ex Genoa, è stato una delle scoperte migliori di questo avvio di campionato con Juric che gli ha dato spesso fiducia. Camarda invece sta leggermente faticando a Lecce, ma in Under 21, ha segnato 4 gol in 4 gare.

Ahanor, la stella della Dea da 20 milioni

Nato ad Aversa in provincia di Caserta da genitori nigeriani ma non ancora in possesso della nazionalità italiana, Honest Ahanor, è in cima a questa classifica redatta dal sito Transfermarkt.com che l’ha valutato 20 milioni di euro, al suo pari della giovane stella del Bayern Monaco Lennart Karl. Ahanor ha esordito in Serie A nella scorsa stagione con il Genoa contro la Juventus e ha disputato 6 partite in campionato. L’ultima estate ha visto il calciatore passare all’Atalanta. Il difensore nerazzurro ha già eguagliato il numero di presenze della scorsa stagione in campionato, con 6 gettoni. Ahanor ne ha collezionati anche altri 3 in Champions League. Il doppio passaporto, Nigeriano e Italiano, tiene aperte ancora entrambe le strade per l’ex Genoa, ora alla Dea.

Camarda, dal Milan al Lecce

Al 5^ posto in classifica, appena sotto Ibrahim Mbaye del PSG e Rio Ngumoha del Liverpool c’è Francesco Camarda, attaccante in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan. Dopo un buon pre-stagione, Camarda ha trovato il suo primo e unico fino ad ora gol in Serie A contro il Bologna al Via Del Mare. Rete decisiva per il 2-2 finale. L’errore dal dischetto contro il Napoli ha un po’ oscurato il periodo di Camarda che in Nazionale U21 si sta però consacrando. 4 gol in 4 partite con la banda Baldini. Una crescita importante quella di Camarda vuole ora riscattarsi anche con il Lecce e provare a trascinarlo alla salvezza.

La classifica

La top 10 degli Under 17 più costosi al Mondo, vede in vetta Honest Ahanor (Atalanta) e Lennart Karl (Bayern Monaco) con una valutazione di 20 milioni. A seguire Ibrahim Mbaye (PSG) e Rio Ngumoha (Liverpool) con una valutazione di 15 milioni. 10 milioni è valutato poi Camarda (Lecce), quinto in classifica. Sesto è Jeremy Monga (Leicester) 8 milioni. Settimo, Oskar Pietuszewski (Jagiellonia) 8 milioni, alla pari di Mokio (Ajax). Nono è poi Nathan De Cat (Anderlecth) valutato 7 milioni. Chiude la top 10 con una valutazione di 6 milioni Tylel Tati (Nantes).