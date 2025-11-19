SI HD

La Top 10 degli Under 17, ci sono due italiani tra i più preziosi

Sono due i calciatori italiani iscritti nella lista dei 10 più preziosi al mondo nella categoria Under 17. Una lista che vede il calciatore più prezioso valere 20 milioni, è un azzurro. 

Honest Ahanor e Francesco Camarda, sono loro i due azzurri inseriti nella lista dei 10 Under 17 più preziosi al mondo. L’Atalantino è addirittura al primo posto, con una valutazione di 20 milioni. Al suo pari Lennart Karl, centrocampista del Bayern Monaco, classe 2008′. 2008′ è anche Francesco Camarda, per lui 5^ posto in classifica con una valutazione di 10 milioni di euro. Non solo loro sono tanti i talenti interessanti in questa top 10. Spiccano però i due azzurri. Il difensore, ex Genoa, è stato una delle scoperte migliori di questo avvio di campionato con Juric che gli ha dato spesso fiducia. Camarda invece sta leggermente faticando a Lecce, ma in Under 21, ha segnato 4 gol in 4 gare.

Camarda e Ahanor, presenti nella Top 10 degli Under 17 più preziosi

 

Ahanor, la stella della Dea da 20 milioni

Nato ad Aversa in provincia di Caserta da genitori nigeriani ma non ancora in possesso della nazionalità italiana, Honest Ahanor, è in cima a questa  classifica redatta dal sito Transfermarkt.com che l’ha valutato 20 milioni di euro, al suo pari della giovane stella del Bayern Monaco Lennart Karl. Ahanor ha esordito in Serie A nella scorsa stagione con il Genoa contro la Juventus e ha disputato 6 partite in campionato. L’ultima estate ha visto il calciatore passare all’Atalanta. Il difensore nerazzurro ha già eguagliato il numero di presenze della scorsa stagione in campionato, con 6 gettoni. Ahanor ne ha collezionati anche altri 3 in Champions League. Il doppio passaporto, Nigeriano e Italiano, tiene aperte ancora entrambe le strade per l’ex Genoa, ora alla Dea.

Camarda, dal Milan al Lecce

Al 5^ posto in classifica, appena sotto Ibrahim Mbaye del PSG e Rio Ngumoha del Liverpool c’è Francesco Camarda, attaccante in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan. Dopo un buon pre-stagione, Camarda ha trovato il suo primo e unico fino ad ora gol in Serie A contro il Bologna al Via Del Mare. Rete decisiva per il 2-2 finale. L’errore dal dischetto contro il Napoli ha un po’ oscurato il periodo di Camarda che in Nazionale U21 si sta però consacrando. 4 gol in 4 partite con la banda Baldini. Una crescita importante quella di Camarda vuole ora riscattarsi anche con il Lecce e provare a trascinarlo alla salvezza.

La classifica

La top 10 degli Under 17 più costosi al Mondo, vede in vetta Honest Ahanor (Atalanta) e Lennart Karl (Bayern Monaco) con una valutazione di 20 milioni. A seguire Ibrahim Mbaye (PSG) e Rio Ngumoha (Liverpool) con una valutazione di 15 milioni. 10 milioni è valutato poi Camarda (Lecce), quinto in classifica. Sesto è Jeremy Monga (Leicester) 8 milioni. Settimo, Oskar Pietuszewski (Jagiellonia) 8 milioni, alla pari di Mokio (Ajax). Nono è poi Nathan De Cat (Anderlecth) valutato 7 milioni. Chiude la top 10 con una valutazione di 6 milioni Tylel Tati (Nantes).

