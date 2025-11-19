Marquez cambia idea su Valentino Rossi: stravolta la MotoGP

Un gesto molto importante segna una prima distensione tra i due grandi rivali. Marquez non era tenuto a farlo, è piaciuto a tutti

Quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi, ora fermi entrambi a 9 titoli iridati conquistati, è ben più di una rivalità sportiva. Si tratta infatti di un vero e proprio antagonismo, formatosi sulle piste del Motomondiale del 2015 durante il quale in più occasioni, tra conferenze stampa al vetriolo e gesti eclatanti in pista, i due si sono messi i bastoni tra le ruote.

Inutile dirlo ma lo riportiamo per chi magari quel mondiale non lo ha mai visto dal vivo, è stato il famoso “calcio” fantasma di Rossi a Marquez a Sepang a sancire definitivamente l’allontanamento tra i due, con il Dottore che ha rinfacciato a Marc di averlo ostacolato duramente per tutta la gara con una pressione ai limiti del regolamento, beccandosi però la penalità che gli ha impedito di vincere il decimo titolo mondiale.

Molti esperti pensano che tra i due non ci sarà mai una pace, come Carlo Pernat che – parafrasando le sue dichiarazioni precise – aveva detto che ritiene più probabile che Rossi alzi le mani a Marc semmai i due dovessero parlarsi piuttosto che perdonarlo. Eppure, in queste ore, Marc ha compiuto un bel gesto. Che sia l’inizio di un lento processo di riavvicinamento tra i due?

Fischi a Rossi, il gesto di Marquez zittisce tutti

L’uscita del documentario Sepang Clash: 10 years later in cui il Dottore viene in un certo modo dipinto come l’unico, vero responsabile di quella litigata ha infiammato gli animi. Paradossalmente ora è toccato a Rossi essere fischiato in pubblico, destino che per anni, ha accompagnato Marquez ogni qual volta la MotoGP è scesa in Italia.

Nello specifico, le immagini proiettate di Rossi all’evento del MotoGP Awards che si è tenuto a Valencia, benché il Dottore in persona non fosse presente, sono state fischiate in continuazione dai supporter di Marc che, forse sapendo bene cosa si prova ad essere bersaglio di un simile coro denigratorio, ha deciso di dire due inaspettate parole a riguardo.

“L’unica cosa che posso chiedervi è di rispettare tutti. Grazie” ha affermato il pilota quando è stato il suo turno di parlare, chiedendo quindi ai suoi sostenitori di non fare come fecero ai tempi i tifosi italiani e di non fischiare il campione. Non è un gesto scontato: se l’odio tra i due fosse stato tanto quanto la stampa vuole farci credere, Marc avrebbe dovuto farsi una risata e continuare il discorso.