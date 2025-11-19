McTominay, la rovesciata alla Ronaldo trascina la Scozia ai Mondiali

Quella di Hampden Park è stata una serata pazza. Una di quelle difficilmente ripetibili. La Scozia si è regalata la qualificazione diretta ai Mondiali battendo con una grandissima prestazione la Danimarca per 4-2. Tanti protagonisti tra cui il centrocampista del Napoli Scott McTominay.

Scott McTominay, centrocampista e asso del Napoli, è stato uno dei grandi protagonisti di Scozia-Danimarca. La sfida di ieri sera all’Hampden Park di Glasgow ha deciso l’accesso diretto del gruppo C delle qualificazioni Mondiali della Uefa. E a spuntarla è stata la Scozia sulla Danimarca al termine di oltre 100 minuti di incredibile battaglia calcistica. Una partita per cuori forti.

4-2 il risultato finale, la testimonianza di una gara assolutamente senza senso. Un match che lo stesso McTominay ha aperto con un gol folle almeno quanto la partita che ha portato la Scozia ad ottenere un posto d’onore al Mondiale “United 2026”.

McTominay, rovesciata pazzesca

Scott McTominay ha illuminato la serata con una prodezza destinata a rimanere nella memoria dei tifosi. Nel match decisivo tra Scozia e Danimarca, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e fondamentale per la conquista del primo posto nel Gruppo C, il centrocampista del Napoli ha rotto l’equilibrio con un gesto tecnico di straordinaria difficoltà.

Dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio, su un cross preciso proveniente dalla fascia destra, McTominay si è coordinato in frazioni di secondo. Il centrocampista è andato a colpire il pallone con una splendida rovesciata, sorprendendo l’incolpevole portiere avversario e facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico. Il gol ha rappresentato molto più di un semplice vantaggio: ha trasmesso fiducia alla squadra e ha acceso ulteriormente la sfida con la Danimarca, rendendo simbolico anche il duello personale con il compagno di club Hojlund.

L’esultanza prolungata dei compagni e degli spettatori testimonia l’importanza e la bellezza del momento.

McTominay come Cristiano Ronaldo

La rovesciata di McTominay ha immediatamente richiamato alla mente un altro gesto tecnico leggendario: quello realizzato da Cristiano Ronaldo contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League del 2018.

LO QUE ACABA DE HACER MCTOMINAY 🤯🔥 Chilena brutal en el duelo directo contra Dinamarca que estaría metiendo a Escocia en un Mundial 28 años después 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/XN8j93gpYz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 18, 2025

In quella occasione, il fuoriclasse portoghese stupì il mondo con un’esecuzione perfetta, sospeso in aria ad una altezza impressionante per un istante interminabile prima di trafiggere Buffon e ricevere l’applauso unanime dello Stadium. Pur trattandosi di palcoscenici e carriere molto diverse, l’analogia tra le due acrobazie è inevitabile: stessa coordinazione, stessa audacia nel tentare un colpo solitamente riservato ai campioni più completi. L’unica differenza è il modo in cui il pallone si è insaccato. Ma poco importa.

Il gesto di McTominay, forse meno iconico a livello mediatico ma ugualmente spettacolare, ha mostrato come anche un centrocampista di lotta possa trasformarsi in un artista del calcio, capace di inventare un gol che resterà scolpito nella storia della propria nazionale. In quel momento, la Scozia ha rivisto la magia delle grandi notti europee.