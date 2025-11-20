Ha fatto discutere sui social l’errore commesso dalla Fifa che ha pubblicato un poster per i Mondiali, senza Cristiano Ronaldo. Un errore fatto notare dagli utenti alla Federazione che ha corretto.

La Fifa ha commesso un clamoroso errore nella produzione del poster in vista dei prossimi Mondiali. Era infatti assente Cristiano Ronaldo. Come stella del Portogallo era infatti stato inserito Bruno Fernandes, autore di una tripletta contro l’Armenia. I social in subbuglio hanno però portato la Fifa a modificare il poster. L’assenza di CR7 aveva infatti mandato in subbuglio i sostenitori della stella portoghese ma non solo. Una dimenticanza incredibile, quella commessa da parte della FIFA che ha poi rimediato con un nuovo poster nel quale è presente l’attaccante dell’Al Nassr e del Portogallo.

Mondiali, la Fifa dimentica Cristiano Ronaldo

Un poster in vista dei Mondiali senza Cristiano Ronaldo. E’ stata questa la scelta della Fifa che ha fatto discutere il web. Nell’immagine diffusa sui social network, la Fifa ha incluso giocatori come Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Sadio Mané, Harry Kane, Mikel Merino e Heung-Min Son, tra gli altri, mentre per rappresentare il Portogallo ha optato per una scelta diversa da Cristiano, generando polemiche. Al suo posto era infatti stato inserito Bruno Fernandes. Stella del Manchester United, autore di una tripletta nel 9-1 contro l’Armenia.

Il centrocampista dello United, appare posizionato a sinistra nella terza fila dall’alto verso il basso, accanto all’austriaco Marko Arnautovic, al tedesco Nick Woltemade, al norvegese Erling Haaland, all’olandese Memphis Depay, allo svizzero Breel Embolo e al croato Josko Gvardiol. Messi, campione in carica e leader dell’Argentina, appare nella parte inferiore del poster accanto alla Coppa del Mondo, insieme a James Rodríguez, Riyadh Mahrez, Jordan Ayew, Harry Kane e Giorgian de Arrascaeta.

The first official poster of the 2026 World Cup. 🏆 pic.twitter.com/2Ny9ccfSvy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 19, 2025

La reazione dei social

Gran parte dei commenti, oltre a quelli che criticano la Fifa per aver escluso il Bicho, si concentrano a prendere in giro il giocatore, soprattutto per le sue recenti dichiarazioni sulla Coppa del Mondo. Eccone alcuni: “La copertina della Coppa del Mondo FIFA ha perso credibilità”, “Non riesco proprio a spiegare perché questa immagine sia perfetta. Non c’è alcuna fregatura presente (Ronaldo)”, “Perché i fan di Ronaldo piangono nei commenti dopo che l’account della Coppa del Mondo Fifa lo ha omesso da questo post? Lui stesso ha detto che non era il suo sogno”.