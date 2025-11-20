Smacco Valentino Rossi, dopo Marquez ci si mette lui: così è troppo

Valentino Rossi è letteralmente circondato dai “nemici”: dopo Marc Marquez, un altro rivale fa il suo trionfale ritorno nel paddock dove Rossi gestisce un team. Sarà davvero terribile.

Quando si parla di Valentino Rossi è davvero difficile immaginare un pilota con cui il Dottore non abbia avuto una rivalità nel corso di un decennio abbondante di corse ai massimi livelli nel motomondiale. In effetti, da Max Biaggi a Casey Stoner arrivando al famigerato Marc Marquez, tutti i piloti sono dovuti passare “sotto schiaffo” delle immense prestazioni dell’italiano.

I nove titoli – di cui gran parte conquistati negli anni in Yamaha – parlano chiaro: correre quando c’era Rossi in pista era un’impresa e andarci d’accordo, anche solo per la durissima e serrata competizione con un Dottore nel suo prime non doveva essere facile. Del resto, molti piloti hanno avuto scaramucce più o meno gravi con Rossi. Perfino un suo compagno di squadra.

In un certo senso i 7 anni passati insieme in Yamaha sono pure stati quelli in cui Rossi e Jorge Lorenzo, grande campione spagnolo di MotoGP, hanno avuto il rapporto più burrascoso. Anche se hanno manifestato stima reciproca in più occasioni, i due in pista si sono sempre sfidati a viso aperto e nel 2015, complice un’ostruzione di Marquez, sappiamo come è andata a finire. Ma non è tutto…

Incubo per Rossi, ora torna pure Lorenzo

Jorge Lorenzo è stato un grande campione con 5 titoli iridati conquistati, anche se in realtà parlare al passato non è proprio giusto visto che corre ancora nel mondo delle automobili sportive mentre in MotoGP, da protagonista, non torna dal 2019: il suo “comeback” attesissimo potrebbe però arrivare già nella prossima stagione, se andrà tutto bene.

In che team? Red Bull KTM Tech3 ma non nelle vesti di pilota, bensì in qualità di coach del pilota spagnolo Maverick Viñales rientrato proprio a fine stagione dopo un brutto infortunio rimediato in questa difficile stagione. Secondo il pilota, i colloqui con Lorenzo sarebbero iniziati da tempo e potrebbero portare ad un clamoroso ritorno di Jorge nella classe regina.

“Sappiamo tutti che Lorenzo è uno specialista nella tecnica di guida. Io mi sono sempre chiesto se posso ancora migliorare le mie abilità. Sto parlando con lui per vedere se possiamo creare una partnership”, sono le parole del pilota che ha rimpiazzato proprio Lorenzo in Yamaha, ad inizio carriera. Per Rossi, sarebbe una sorta di ritorno al passato, avendo sia lui che Marquez in giro per il paddock dove gestisce il suo team personale. Non un passato piacevole.