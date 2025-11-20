Segui in diretta il sorteggio per i playoff in vista dei Mondiali che si giocheranno nel 2026

13.15 Gianni Infantino, presidente della FIFA, dà il via alle operazioni: “Sarà il Mondiale più grande di sempre”, annuncia, ribadendo il regolamento.

13.00 Il capo delegazione dell’Italia, Gianluigi Buffon, parla prima del sorteggio: “Chi vorrei? Non si dice mai, perché poi la vita magari si diverte a castigarti. Vorrei sicuramente evitare la semifinale con la Svezia o la finale in trasferta con la Polonia. Tutte le altre sono partite che vanno giocate e che si giocherebbero con ottime possibilità di vittoria”, le sue parole a Sky.

12.30 Tutto pronto per il sorteggio dei playoff Mondiale 2026: presso la sede della FIFA a Zurigo, il sorteggio per assegnare gli ultimi quattro pass destinati alle nazionali europee per la fase finale del torneo in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti.

Oggi si deciderà il futuro dell’Italia. Tutto pronto per il sorteggio dei play-off in vista del Mondiale 2026. Il sorteggio vedranno impegnate le 12 seconde classificate dei gironi e le 4 migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto.

Playoff Mondiale 2026, il regolamento: come funziona

Alle 13 l’Italia conoscerà la propria avversaria in semifinale (e l’eventuale avversaria in finale) dei playoff per andare ai Mondiali 2026. Le 16 squadre qualificate ai playoff saranno divise in quattro differenti percorsi di spareggio, poi si sfideranno in semifinale e finale, in gara secca. La selezione di Gennaro Gattuso scenderà in campo a marzo, giocherà la semifinale il 26 marzo 2026 (giovedì) e l’eventuale finale il 31 marzo 2026 (martedì).

Le quattro fasce

La nazionale di Gattuso sarà inserita in prima fascia, è affronterà in semifinale secca (in casa) una squadra di quarta fascia: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord o Romania. In caso di eventuale finale, una squadra di seconda e terza fascia: se in casa o meno verrà deciso dal sorteggio

PRIMA FASCIA – Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA – Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA – Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.