Bagnaia, altro flop: stavolta Marquez non c’entra niente

Ancora un brutto segnale per Pecco, dopo i tanti ricevuti in questa stagione complessa. Ora, il pericolo è di vedersi superare pure da lui.

La stagione del 2025 è finita e, per Francesco Bagnaia, questo è solo che un sollievo. Surclassato da Marquez e protagonista di episodi sfortunati da cadute a ruote bucate fino al drammatico ritiro a Valencia a fine stagione, Pecco è stato il secondo pilota a rendere peggio rispetto alle aspettative di inizio stagione dopo Jorge Martin, che almeno ha i due gravi infortuni subiti come “scusa” per le performance non ottimali.

Sono state avanzate tantissime ipotesi sui motivi dietro questo calo nelle prestazioni dell’atleta, da una rivalità mai accertata – e smentita dallo stesso iberico – con Marc Marquez, sicuramente un compagno di squadra ingombrante e molto arduo da battere – a problemi con il team non meglio specificati. Tuttavia, a fine stagione sia Pecco che Ducati Lenovo hanno confermato bipartisan di voler continuare il loro percorso insieme.

L’atleta però non parte avvantaggiato nelle gerarchie della squadra, dopo la stagione che ha passato e dovrà sicuramente riguadagnarsi la stima e la fiducia di Dall’Igna e Tardozzi in questi mesi che precederanno il Mondiale 2026, sperando di poter tornare a competere: “Voglio solo ricominciare con Ducati”, ha detto il pilota. Percorso che però parte già in salita.

Bagnaia, è ora del riscatto…ma non sarà facile

Nelle ultime settimane sono già arrivate un po’ di notizie preoccupanti, per Bagnaia. Anzitutto, anche con Marc fuori, sarà comunque Alex Marquez – tra l’altro pilota di Gresini che è un team satellite – a guidare lo sviluppo della GP-26 che anche lui si troverà per le mani, come “premio” per il secondo posto finale. Uno smacco ma anche un ostacolo per Pecco che ancora una volta, non è il pilota di punta nello sviluppo del mezzo.

Il secondo problema dell’atleta si chiama Nicolò Bulega: il pilota trapiantato dalla Superbike alla MotoGP nelle ultime gare per sostituire proprio Marc ha dato buona prova di sé. Certo, non ha accumulato risultati eclatanti, normale visto il passaggio difficile da una categoria all’altra. Ma è stato comunque molto veloce, soprattutto nei test di Valencia dove è riuscito a terminare anche davanti allo stesso Bagnaia.

E non è tutto, Bulega stesso sostiene di poter fare di meglio, con una maggiore preparazione: “Sono contento, anche se mi dispiace per l’errore all’ultima curva nel time attack dove ho perso due decimi, inizio a guidare sempre meglio, sento la moto un po’ più mia e riesco a spingere di più”, le sue parole. L’anno prossimo, Bulega sarà anche test driver ufficiale di Ducati destreggiandosi tra questa e la SBK, giusto per mettere di fronte a Pecco quello che dovrebbe essere un alleato ma, dal punto di vista psicologico, potrebbe rivelarsi un avversario in più oltre Marc.