Il Birmingham City ha svelato il progetto pazzesco per il suo nuovo stadio da 62.000 posti. Le dodici torri hanno un significato particolare che è stato spiegato.

Il Birmingham City, squadra di Championship, si prepara a realizzare il suo nuovo stadio da 62.000 posti. Lo stadio si troverà nell’area di Bordesley Green, nella zona est della città. Il nuovo impianto della seconda squadra cittadina, dopo l’Aston Villa, si troverà nel cuore dello sviluppo pianificato dello Sports Quarter. L’area verrà trasformata in una vivace destinazione sportiva e culturale. Il Birmingham raddoppierà il numero di posti rispetto al suo attuale impianto, il St Andrew’ s, capienza 30 mila. L’attuale stadio è stato inaugurato nel 1906. Spiegato anche il significato delle 12 torri.

Birmingham City, a breve il nuovo stadio

Il Birmingham City ha affidato l’incarico di progettazione del suo nuovo stadio a l’Heatherwick Studio in collaborazione con Manica Architecture, (coinvolto anche per il nuovo San Siro di Inter e Milan) insieme a Norman Foster, e Steven Knight, acclamato scrittore, regista e tifoso del Birmingham da tutta la vita. Le prime immagini del progetto del nuovo stadio sono state svelate nella giornata di ieri ai Digbeth Loc Film Studios di Birmingham, in coincidenza con le celebrazioni per il 150° anniversario del club.

Il nuovo stadio del Birmingham diventerà così il più grande della città superando il Villa Park, dove gioca l’Aston Villa in Premier League, che ha una capienza di oltre 42.000 persone dopo l’ultima ristrutturazione del 1994. Il nuovo stadio raddoppierà il numero dei posti dell’attuale impianto, il St Andrew’s, che ha una capienza di 30.000 posti. Lo stadio avrà a disposizione un tetto retrattile. Il campo sarà mobile. La struttura è progettata per resistere durante i momenti di gara più intensi. Il design avvicina le tribune il più possibile al campo per portare così i tifosi a ridosso dei giocatori. L’acustica permetterà così di creare un clima incredibile capace di esaltare i giocatori di casa.

The Birmingham City Powerhouse. A stadium that draws upon the proud heritage of the West Midlands – a heritage of industry, ingenuity and growth. pic.twitter.com/P0cnmZ0TJM — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Le 12 torri

Le dodici torri hanno una forma di ciminiera servono a richiamare le fabbriche di mattoni che un tempo sorgevano sul sito dove ora sorgerà lo stadio del Birmingham City. Le torri serviranno per supportare il tetto ospitando allo stesso tempo ascensori e scale e aiutando la ventilazione. Una ciminiera includerà un ascensore che porterà al bar più alto di Birmingham. Da lì sarà possibile veder l’intera città e avere un’esperienza narrativa immersiva. L’area circostante è stata progettata come una destinazione aperta tutto l’anno con mercati, caffè, ristoranti, aree gioco e spazi sociali per tutti. Così da risultare sempre attiva e non solo durante la stagione calcistica.