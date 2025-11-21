Caso Ferrari, milioni andati in fumo in Formula 1: Elkann è furioso

Il 2026 non è nemmeno arrivato e Ferrari in F1 ha già buttato milioni: John Elkann non può prendere alla leggera un episodio del genere

Se parliamo di un banale rapporto costi-benefici, l’anno di Ferrari in Formula 1 può considerarsi sicuramente molto negativo. Benché parliamo di un brand che vale pur sempre 6,4 miliardi di euro, la famosa marca con il Cavallino non porta da tempo risultati utili in questa competizione – al contrario del campionato WEC – e la spesa di circa 60 milioni di euro per Lewis Hamilton, ingaggiato per cambiare le cose, per ora non ha ripagato.

Sulla questione specifica del talento inglese che non sta performando minimamente come ci si aspettava e a cui mancano ancora sia il podio che la vittoria in tuta rossa abbiamo già insistito tanto. Possiamo però parlare ancora del modo in cui la mente dietro questi investimenti importanti, John Elkann – numero 1 di Stellantis – ha reagito alle cattive prestazioni ottenute in pista.

Il dirigente ha più volte “tirato le orecchie” a piloti e squadra, incluso Frederic Vasseur fresco di rinnovo come Team Principal della squadra italiana, chiedendo di parlare meno e fare di più. Non sarà per niente soddisfatto dell’ultima notizia che non riguarda soltanto questa stagione bensì pure la prossima che per Ferrari, dovrebbe essere il punto da cui ripartire al meglio.

Elkann sarà furente, 3 milioni buttati nel 2025

Ricordate l’aggiornamento alle sospensioni tanto millantato dalla stampa come soluzione a tutti i problemi della Ferrari SF-25 per questo ed il prossimo anno? Introdotto al GP del Belgio, l’aggiornamento non sembra aver risolto i problemi dell’auto. Certo, Leclerc ha conquistato qualche punto in più ma gli manca ancora la vittoria mentre per Hamilton, le cose vanno ancora peggio.

Forse è proprio lui il pilota tra i due della squadra che secondo F1Grand Prix Motori Online aveva sconsigliato di montare questo nuovo componente sull’auto, pensando che avrebbe solo peggiorato le cose. Gli esperti e alcune fonti vicine al paddock rivelano la realtà: l’aggiornamento ha migliorato lievemente l’assetto ma non ha minimamente influito sull’altezza da terra problematica della vettura, andando anzi a peggiorare notevolmente la sua aerodinamica.

Ma quanto è costato tutto ciò a Ferrari? Tra i 2,5 ed i 3 milioni di euro, a seconda di quale fonte scegliete di leggere. Una cifra assolutamente ingiustificabile, considerando i risultati arrivati dal Belgio a questa parte finale della stagione. Solo uno dei tanti sprechi di quest’annata che non ha sicuramente soddisfatto Elkann e che da alla squadra tanto su cui riflettere, anche in ottica del prossimo anno. Sulla prossima vettura bisognerà ripartire da zero, così pare almeno.