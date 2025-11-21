Federica Brignone e il giallo Olimpiadi: la frase spiega tutto

Cosa è successo alla famosa sciatrice italiana Federica Brignone in queste settimane? La sua frase è una spiegazione completa del caso.

Federica Brignone è sicuramente uno dei nomi più importanti del panorama dello sci italiano ma più in generale di tutti gli sport invernali nostrani, un tipo di disciplina in cui noi italiani ci siamo sempre saputi distinguere. Fin dai tempi di Alberto Tomba, questo tipo di competizioni sulla neve sono sempre state nelle nostre corde, specie degli atleti del Nord Italia.

Anche la classe 1990, vincitrice di due ori mondiali ed un oro mondiale juniores oltre che di un prestigioso argento alle Olimpiadi, è nata a Milano, nel Nord Italia, coltivando la sua grande passione fin da giovane. I risultati della Brignone l’hanno resa per molto tempo uno dei nomi più attesi per le Olimpiadi di Milano Cortina che si disputeranno in casa sua, tra l’altro.

La presenza alla manifestazione che si terrà tra il 6 ed il 22 febbraio del 2026 però è in bilico: quest’anno infatti, la campionessa si è infortunata gravemente. Una brutta frattura multipla alla gamba sinistra che ha interessato anche piatto tibiale e perone mette infatti a repentaglio la sua partecipazione olimpica. E i media in queste ore stanno impazzendo, con messaggi contrastanti.

Brignone, è si o no alle OIimpiadi

In queste ore, si sono susseguite varie voci su un possibile ritorno sugli sci dell’atleta azzurra. La FISI o Federazione degli Sport Invernali Italiana ha presentato un comunicato enigmatico che non lasciava trasparire molto: “In merito ad alcuni notizie apparse in queste ore su giornali, televisioni e siti internet in merito al via libera ricevuto da Federica Brignone nei giorni scorsi da parte della Commissione Medica circa la ripresa degli allenamenti sugli sci, FISI ribadisce che non c’è stata alcuna visita e al momento non è stata ancora fissata alcuna data a tale riguardo”, il comunicato completo che smentisce alcune fake news un po’ troppo zelanti.

Chiaramente il comunicato lascia comunque aperta una speranza ad un ritorno dell’atleta, dato che non sono state comunicate informazioni riguardo il suo stato di salute, come sta andando la riabilitazione e la gravità degli infortuni. A dare però il colpo di grazia a queste voci molto ottimiste è stata la stessa madre di Federica, ex atleta ed esperta di sci.

Secondo Ninna Quario, come detto in un intervento radiofonico, i giornalisti hanno capito male: “Era alle ATP Finals di Torino e lì, con interviste e gente che gira, lei ha detto ‘Spero di sciare la settimana prossima’ intendendo quella che verrà, non questa in cui siamo. Quindi qualcuno ha interpretato così”, le sue parole. Insomma, al momento il ritorno sugli sci – e la presenza alle Olimpiadi – per la giovane è tutto meno che certo.