La classifica delle squadre presenti nella top 10 del tifo nel 2024-25 con la media spettatori più alta nel mondo. Il Borussia Dortmund domina insieme a un’altra tedesca, mentre le uniche italiane presenti sono le milanesi. Fuori di poco la Roma.

Domenica è tutto pronto per uno dei match più importanti dell’anno in Serie A: la 12a giornata nel campionato italiano si concluderà con il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Una attesissima stracittadina tra nerazzurri e rossoneri con un San Siro già pronto al tutto esaurito.

Nella top10 con la media spettatori più alta in Europa il Diavolo è leggermente in vantaggio rispetto al Biscione, con entrambe le squadre rispettivamente al quinto e sesto posto. Tra l’altro uniche italiane presenti nelle prime dieci posizioni. E la Juventus che fa sempre sold-out? L’unica sfortuna della Vecchia Signora: la capienza limitata dell’Allianz Stadium.

Top 10 tifo da stadio 2024-25: la classifica

La stagione è da poco iniziata e il toto a chi ha più sostenitori allo stadio è già partita. Nella top 10 di Transfermarkt ci sono due italiane, con un altro azzurro che domina in classifica. L’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi o il Flamengo di Danilo e Alex Sandro. Unica extra-europea presente. Sono comprese squadre di tutto il mondo e, incredibilmente, non c’è una squadra argentina come Boca Juniors o River Plate. Statistiche alla mano, nell’ultimo aggiornamento di Novembre, dei club con la media spettatori più alta allo stadio, Bundesliga, Premier League, Serie A e Liga contano due squadre a testa nelle prime dieci posizioni.

La media spettatori in campionato e coppe

Borussia Dortmund 81.365; Bayern Monaco 75.000; Real Madrid 74.228; Manchester United 73.969; Milan 72.916; Inter 69.648; Marsiglia 65.025; Flamengo 62.914; West Ham 62.453; Atletico Madrid 61.535. Fuori dalla top 10 del tifo alcune big italiane: la Roma undicesima con 61.381, Napoli 24esimo con 50.030, Lazio trentaduesimo con 45.921 e Juventus quarantatreesima con 41.095.