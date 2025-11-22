Il Barcelona è tornato al Camp Nou dopo quasi tre anni. Una vera festa per la tifoseria blaugrana che ha potuto assistere alla gara dagli spalti rinnovati, pur in mezzo a quello che è un cantiere.

Oggi è stata una giornata destinata a entrare nella storia del Barcelona. Dopo un esilio forzato durato 909 giorni, la squadra blaugrana è tornata a giocare al Camp Nou e l’ha fatto nel migliore dei modi: con una convincente vittoria per 4-0 contro l’Athletic Bilbao.

Una festa perfetta per i tifosi, che hanno potuto riabbracciare la propria casa e celebrare una prestazione brillante, simbolo di rinascita sportiva e identitaria. Ma il significato della giornata va ben oltre l’aspetto emotivo e tecnico.

Festa Barcellona, nonostante il cantiere

Il match delle 16:15 ha rappresentato anche un passaggio cruciale per gli equilibri economici del club, che lega la propria stabilità al completamento del progetto Espai Barça, il più ambizioso della sua storia. La maxi-ristrutturazione, dal costo stimato di 1,5 miliardi di euro e ancora in corso, ha subito ritardi dovuti a complessità tecniche e rincari. Le ultime previsioni indicano l’estate 2027 per la capienza completa e il 2028 per il nuovo tetto.

Lewandowski, primo marcatore del nuovo Camp Nou

Ovviamente a segnare il primo gol del Barcelona nel Camp Nou rinnovato è stato Robert Lewandowski. Il polacco ha inaugurato il ritorno del Barcellona al Camp Nou con un gol storico, diventando il primo giocatore a segnare nella “nuova” casa blaugrana dopo 909 giorni di assenza.

La sua rete, arrivata nei primi minuti della sfida contro l’Athletic Bilbao, ha subito infiammato i tifosi. La tifoseria del Barcelona ha celebrato con grande gioia il ritorno al loro stadio. Il gol di Lewandowski non è stato solo un segnale sportivo di forza e determinazione, ma anche un simbolo di rinascita per il club, coincidente con il progetto Espai Barça e con la nuova fase di prestigio e ambizione del Barcelona.