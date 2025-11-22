Ferrari, ora parla Hamilton: la verità mai detta sul rapporto con John Elkann

Dopo tante critiche, ora tocca a lui parlare. Lewis Hamilton svela la verità: cosa si cela dietro il suo rapporto con John Elkann in Ferrari.

Con un ingaggio di cui non sappiamo i dettagli – ma che varie fonti fissano ad almeno 60 milioni di euro – Lewis Hamilton rimane uno dei piloti più pagati nella Formula 1 moderna anche ad anni dal suo “prime” e in una stagione in cui, nello specifico, non ha messo assieme nemmeno una vittoria. Neanche la soddisfazione di un suo podio è arrivata a ripagare Ferrari per questo importante investimento.

Si dice che il cavallo buono si vede sul lungo termine e non possiamo che augurarci, da italiani e da tifosi di Ferrari, che sia vero anche in questo caso. Forse dopo un anno di adattamento, con una monoposto magari ben più competitiva, Hamilton tornerà il grande pilota che è stato nel 2026. Forse, non ha mai smesso di esserlo ma semplicemente aveva bisogno di trovare un suo equilibrio. Questo non possiamo ancora dirlo con certezza.

Guardando dal punto di vista dei meri numeri però, possiamo sicuramente supporre che John Elkann, l’uomo che deve poi materialmente “mettere mano al portafoglio” quando si parla del team italiano in F1 – una categoria in cui a differenza della WEC il Cavallino Rampante sta facendo enorme fatica a portare risultato – non sia del tutto soddisfatto del suo ultimo acquisto. Cosa ne pensa Lewis?

Soldi buttati? Il vero rapporto tra Hamilton ed Elkann

Dopo la gara in Brasile in cui ancora una volta Ferrari ha performato sotto le aspettative, Elkann stesso sembrava aver educatamente ricordato a Vasseur e compagni che stanno correndo per una scuderia storica e che si aspetta “meno parole e più risultati utili”, comprensibile specie nel caso di un pilota costato quanto una villa a Miami!

Il pilota inglese aveva condiviso sui social dichiarazioni che potevano far pensare ad una replica, cosa che avrebbe incrinato sicuramente il suo rapporto col numero 1 di Ferrari: “Copro le spalle al mio team. Sopporto la pressione. Non mi arrenderò”, uno dei post che la stampa aveva considerato “incriminati”. Ora però l’atleta mette i puntini sulle “i” e smentisce si tratti di una replica diretta a John Elkann.

“Non avevo nemmeno letto le dichiarazioni, non mi interesso molto di queste cose. Io e John ci sentiamo quasi ogni settimana, abbiamo davvero un ottimo rapporto“, le parole di Lewis in merito. Se non per altro, restando sempre sui numeri e i soldi, Elkann può essere contento dell’ottimo marketing che Lewis ha portato in Ferrari. Già solo per questo, è importante mantenere un buon rapporto.