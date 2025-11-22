Nuovo rivale per Sinner, ora sono guai: può batterlo subito

In vacanza dopo le fatiche di un 2025 strepitoso, per Jannik Sinner non finiscono le preoccupazioni: il nuovo rivale lo mette subito nei guai.

Dopo due mesi vissuti a velocità supersonica, Jannik Sinner si è finalmente concesso qualche giorno di respiro. È un riposo meritato, quasi necessario, dopo il tour de force che lo ha visto protagonista tra Vienna, Parigi e Torino, tre tappe che hanno ridisegnato gli equilibri del tennis mondiale. In questo finale di stagione, l’azzurro ha mostrato una solidità mentale e una costanza di rendimento che lo hanno avvicinato più di ogni altra occasione alla vetta del ranking: non è numero uno per ragioni matematiche, ma per impatto, continuità e peso dei successi, è come se lo fosse. Alle Nitto ATP Finals ha dato una dimostrazione plastica della sua crescita: lucidità tattica, freddezza nei momenti chiave e un tennis sempre più maturo. Ma mentre i riflettori continuano a seguirlo ovunque, Sinner ha già rimesso in moto il suo ingranaggio perfetto: nei prossimi giorni inizierà la pianificazione della stagione 2026 insieme al suo team, guidato da Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

L’obiettivo non è soltanto migliorare ulteriormente il servizio o ampliare le soluzioni in uscita dal servizio, è mantenere una continuità che nel tennis contemporaneo fa tutta la differenza tra un grande giocatore e un campione generazionale. C’è poi un dettaglio che impreziosisce questo momento, perché Sinner sembra aver trovato un nuovo “avversario”, sicuramente ostico e competitivo tanto quanto lui. Un talento italiano, giovanissimo come lui, che corre su un’altra pista – letteralmente – ma che condivide la stessa velocità mentale, la stessa fame di arrivare.

Kimi Antonelli, la sfida tra amici: “Con Sinner organizzeremo una giornata sui kart”.

Il protagonista della seconda scena è Kimi Antonelli, il baby prodigio della Mercedes, reduce dal secondo posto in Brasile e pronto a lanciarsi nella notte brillante del Gran Premio di Las Vegas 2025. Un weekend cruciale, perché il rookie bolognese sente che la sua prima vittoria in Formula 1 non è più un miraggio. E a dargli un’ulteriore spinta emotiva è stata proprio la parentesi torinese delle Finals, dove ha potuto assistere dal vivo al trionfo di Sinner. Il futuro della F1 italiana ha raccontato così l’incontro ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara. È stato il mio primo match di tennis dal vivo in assoluto. È stato bellissimo vederlo vincere, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. Adesso organizzeremo una giornata sui kart, perché so che gli piace”.

Un’idea nata quasi per caso, in un dialogo leggero tra due atleti che condividono età simile, mentalità, ambizione e quel pizzico di incoscienza tipica dei grandi talenti. Antonelli ha aggiunto anche un dettaglio che racconta bene la spontaneità del momento: “Anche a bordo di una GT sarebbe bello, ma è stato molto piacevole chiacchierare con lui”. Antonelli ora guarda a Las Vegas, dove la Mercedes spera di confermare la competitività vista negli ultimi appuntamenti. La pista sembra adattarsi alle sue caratteristiche, e il bolognese lo sa, questa potrebbe essere una grande occasione.