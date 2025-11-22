Paul Pogba is back, il centrocampista francese ha fatto il suo rientro in campo contro lo Stade Rennais. Il risultato non accontenta però il fuoriclasse francese, il suo Monaco ha infatti perso 4-1.

L’incubo di Paul Pogba è finito, dopo la lunga squalifica per doping, il centrocampista francese ex Juventus è infatti tornato a giocare. Il centrocampista ha fatto il suo ingresso in campo al 85′ al posto di Mamadou Coulibaly. Al 95′ è poi arrivato l’unico gol del suo Monaco, a segnare su assist di Vanderson è stato Mika Biereth. Un rientro in campo festeggiato anche dalla moglie che da casa ha postato il video del ritorno in campo dell’ex Juventus.

Monaco, Pogba is back!

Dopo più di due anni senza giocare, l’ex centrocampista della Juventus ha riassaporato il campo in una partita ufficiale oggi con la maglia numero 8 del Monaco: entrato all’85esimo minuto della sconfitta dei suoi contro lo Stade Rennais. Il Monaco era sotto 4-0, in gol Boudlal, Camara, Embolo e Blas. La rete del 4-1 è poi arrivata dopo l’ingresso di Pogba. Al 95′ ed è stata firmata da Biereth. Un rientro rovinato dal Monaco visto il risultato per nulla soddisfacente. Un rientro comunque importante per un calciatore che da giovanissimo si era imposto subito come uno dei centrocampisti più forti del mondo e che ora a 32 può ancora provare a tornare a livelli importanti visto l’età non ancora avanzata. Pogba è tornato e nel post partita ha parlato confermando come per lui il calcio non è ancora finito.

Le monument du football Paul Pogba qui fais son retour au Roazhon Park c’est beau 🥹❤️ pic.twitter.com/JLo9aHdPvT — Pulga 🧃 (@LaPvlga) November 22, 2025

Le parole di Pogba

Paul Pogba è tornato in campo dopo 811 giorni. Il centrocampista, ora al Monaco, ha parlato così dopo il match: “Mi sento bene, ho lavorato molto. Ho ancora bisogno di tempo per essere in forma e giocare 90 minuti, ma ci arriverò. Sono felicissimo, ma anche triste per il risultato“. Così ancora sul rientro in campo: ” L’accoglienza? Mi ha emozionato. Vedere il pubblico alzarsi e applaudire, non me lo aspettavo. Un grande grazie ai tifosi che mi hanno supportato personalmente”. Pogba ha poi concluso così: “Aspettavo questo momento con ansia. Ci sono momenti in cui il diavolo cerca di parlare nella tua testa, per dirti che è finita. Ma c’è un buon Dio, credo in me stesso. Credo nelle mie qualità. Non avevo fatto nulla, non era colpa mia“