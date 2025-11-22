SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Serie A, probabili formazioni della 12a giornata

Serie A, probabili formazioni della 12a giornata

di

Tutto pronto per la dodicesima giornata di Serie A. Tanti gare importanti che potrebbero cambiare ancora una classifica sempre incerta. Ecco tutte le probabili formazioni delle 10 gare di campionato in programma questo weekend.

Dopo la sosta Nazionali, torna il campionato italiano. Sabato spiccano Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta. Domenica c’è invece il derby di Milano tra Inter e Milan. Ecco le probabili formazioni.

Serie A, le probabili formazioni della 12a giornata
Serie A, le probabili formazioni della 12a giornata

 

Serie A, le probabili formazioni della 12a giornata

CAGLIARI-GENOA (sabato 22 novembre ore 15)

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Felici; Esposito. All. Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

UDINESE-BOLOGNA (sabato 22 novembre ore 15)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.  All. Runjaic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

FIORENTINA-JUVENTUS (sabato 22 novembre ore 18)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, McKennie; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

NAPOLI-ATALANTA (sabato 22 novembre ore 20:45)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonuou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Rafael Leao, attaccante del Milan
Rafael Leao, attaccante del Milan

 

Domenica c’è il derby di Milano: le ultime

VERONA-PARMA (domenica 23 novembre ore 12:30)

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

CREMONESE-ROMA (domenica 23 novembre ore 15)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo, Payero, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

LAZIO-LECCE (domenica 23 novembre ore 18)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

INTER-MILAN (domenica 23 novembre ore 20:45)

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

TORINO-COMO (lunedì 24 novembre ore 18:30)

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Ngonge, Adams. All. Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata. All. Fabregas.

SASSUOLO-PISA (lunedì 24 novembre ore 20:45)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×