19:40 Andiamo a conoscere insieme le formazioni ufficiali di Inter e Milan. Chivu e Allegri avevano qualche dubbio alla vigilia. Ballottaggi risolti con le rispettive rifiniture tra un’ora si parte con il calcio d’inizio. In casa nerazzurra, confermatissimo il 3-5-2 ormai ampiamente collaudato: al fianco di Calhanoglu e Barella ci sarà Sucic, che ha vinto il ballottaggio con Zielinski. Nel reparto offensivo torna la Thu-La.

A specchio il Milan: Allegri ha tenuto sulle spine Estupinan e Bartesaghi, alla fine gioca il classe 2005 scuola rossonera. Torna in mezzo al campo Rabiot, recupero fondamentale per il Diavolo dopo un mese di assenza. In avanti confermata la coppia Pulisic-Leao.

La cronaca di Inter-Milan

11′ Inter sempre in proiezione offensiva

8′ La sfida riprende

6′ Gabbia terra. Colpo al naso per lui. Il Milan protesta per il gomito alto di Lautaro nel contrasto aereo

4′ Thuram subito pericoloso! Sugli sviluppi di un corner: Dimarco crossa, il centravanti di testa impegna Maignan. Gran parata del capitano rossonero

2′ L’Inter prende subito il controllo della gara

1′ Calcio d’inizio: è cominciato il derby di Milano!

19:30 Non è mai una partita come le altre. Il derby di Milano arriva giusto dopo la sosta con Inter e Milan desiderose di confermare una prima parte di campionato di buon livello, seppur con qualche inciampo. La Roma guida la classifica di A e le due milanesi, con la stracittadina di questa sera, proveranno ad accorciare il gap con i giallorossi. Amiche e amici di SPORTITALIA, benvenuti alla diretta testuale di Inter-Milan. Calcio d’inizio alle 20:45.

Il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao. In panchina: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari. Allenatore: Massimiliano Allegri

Reti: