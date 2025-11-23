La Roma vince e convince: il tris a Cremona vale la testa della classifica

Tris della Roma che si impone allo Zini contro la Cremonese: la squadra di Gasperini vola provvisoriamente in testa alla classifica di Serie A.

Non era un’operazione semplice per la Roma, che ha saputo giocare con grande padronanza a Cremona, sbarazzandosi con un sonoro tris della squadra di Davide Nicola. I giallorossi proseguono l’ottimo cammino in campionato, frutto di 27 punti e 15 gol segnati (5 incassati). Miglior difesa della Serie A e andamento che continua a essere davvero imponente.

Roma, tris roboante a Cremona

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Roma di Gasperini, che ha sbancato lo Zini ottenendo tre punti importantissimi per come è arrivato il successo. Giallorossi subito avanti al minuto 17 grazie al gol di Soulé, che quest’anno è diventato determinante. Dieci minuti più tardi viene annullato il raddoppio di Pellegrini e la Cremonese ci prova in più di un’occasione, mancando però il bersaglio grosso.

A inizio ripresa si scaldano gli animi: i lombardi alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Svilar, seppur senza troppa convinzione. Girandola di cambi che precede l’espulsione di Gasperini, troppo nervoso nei confronti della direzione arbitrale.

Passano appena due minuti dall’espulsione del tecnico della Roma, ed ecco che arriva il raddoppio messo a segno da Ferguson, dopo un’azione ben imbastita dai giallorossi.

Roma, che momento! Vetta della classifica

Al 69esimo il tris viene firmato da Wesley, dopo che il contropiede dei giallorossi era ancora una volta risultato perfetto per coordinazione ed esecuzione. Nicola effettua un triplo cambio nel finale, consapevole che questa Roma scatenata è difficilmente fermabile.

Nel finale Folino segna il gol della bandiera (1-3), ma il risultato finale non cambia. Prestazione superba dei giallorossi che, in attesa del derby di stasera, raggiungono la testa della classifica a quota 27 punti, a +2 sul Napoli e a +3 su Inter e Bologna.