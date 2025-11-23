Serie A, bufera sui social per il pallone arancione: ecco il problema

In Serie A ogni anno il pallone viene cambiato nel periodo invernale per renderlo più adatto alle temperature e alla visibilità di questa stagione. La sfera arancione ha creato polemiche.

Il pallone in Serie A sta creando qualche polemica. Il rientro dopo la sosta per le nazionali è sempre molto traumatico per le varie squadre con i possibili infortuni o i cambiamenti che ogni formazione magari non ha digerito. Questa volta, però, a scatenare la polemica sui social è il colore del pallone. Si è passati dal tradizionale pallone giallo a quello arancione, che può trarre in inganno nella vista dal vivo e anche in televisione.

Serie A, nuovo pallone: polemiche social

Dalle partite di ieri pomeriggio ha fatto il suo esordio il nuovo pallone, Orbita Hi-Vis, prodotto da Puma. Ciò che ha stupito di più è stato proprio il colore. In questa stagione Puma ha preferito optare per una colorazione Fluo Orange, con una motivazione ben precisa.

Negli anni passati c’erano state alcune polemiche sulla poca visibilità del pallone, specialmente durante alcune giornate condizionate dal maltempo, soprattutto con la nebbia.

La scelta di questa tipologia di pallone è improntata anche per un fatto molto semplice: l’ Orbita Hi-Vis vanta una tecnologia che consente di assorbire meno l’acqua: dunque meno rallentamenti nella trasmissione dei passaggi. Ma sui social sono scoppiate le polemiche perché il pallone, dallo stadio, non è facilmente visibile. O meglio, si confonde, con la luce del sole, con il terreno di gioco.

